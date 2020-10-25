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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 25 » 13:15:15

Коронавирус унес жизни еще 10 жителей Житомирской области

Вчера, 13:39:15 1117 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус унес жизни еще 10 жителей Житомирской области

 В Житомирской области наблюдается стабильно высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. По информации областного лабораторного центра, за прошедшие сутки зарегистрировано 438 новых лабораторно подтвержденных случаев.

Житомирщина сейчас является второй областью в стране по темпам распространения COVID-19. Больше больных зафиксировали лишь на Харьковщине (660 человек).



Также Житомирская область, к сожалению, является лидером по количеству летальных исходов. В течение 24 октября зарегистрировано 10 летальных случаев от коронавирусной инфекции.
 

"От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью умерли: 60-летняя жительница Хорошевского района; 68-летний житель Черняховского района; трое жителей Любарского района - двое женщин в возрасте 67 и 70 лет и 71-летний мужчина; 77-летняя жительница Житомирского района; 65-летний житель Коростышевского района; 71-летний житель Бердичевского района, двое жителей Коростенского района - мужчины в возрасте 73 и 78 лет", – информирует ЖОЛЦ.


Общее количество летальных исходов от COVID-19 – 203.
Тэги: Эпидемия, Житомирская область, коронавирус
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