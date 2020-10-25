Коронавирус унес жизни еще 10 жителей Житомирской области

В Житомирской области наблюдается стабильно высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. По информации областного лабораторного центра, за прошедшие сутки зарегистрировано 438 новых лабораторно подтвержденных случаев.
Житомирщина сейчас является второй областью в стране по темпам распространения COVID-19. Больше больных зафиксировали лишь на Харьковщине (660 человек).
Также Житомирская область, к сожалению, является лидером по количеству летальных исходов. В течение 24 октября зарегистрировано 10 летальных случаев
от коронавирусной инфекции.
"От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью умерли: 60-летняя жительница Хорошевского района; 68-летний житель Черняховского района; трое жителей Любарского района - двое женщин в возрасте 67 и 70 лет и 71-летний мужчина; 77-летняя жительница Житомирского района; 65-летний житель Коростышевского района; 71-летний житель Бердичевского района, двое жителей Коростенского района - мужчины в возрасте 73 и 78 лет", – информирует ЖОЛЦ.
Общее количество летальных исходов от COVID-19 – 203.