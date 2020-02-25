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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 25 » 15:00:04

Грипп отступает: в Житомире фиксируют существенное снижение заболеваемости

Сегодня, 15:28:04 186 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Грипп отступает: в Житомире фиксируют существенное снижение заболеваемости

 В Житомире снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости сейчас не превышает пороговый уровень. По информации областного лабораторного центра, за последнюю неделю зарегистрировано 1915 случаев заболевания, что на 9% меньше, чем за предыдущую неделю.

Как стало известно «Журналу Житомира», снижение заболеваемости произошло как среди детского, так и среди взрослого населения.

Всего гриппом и ОРВИ заболели 1175 детей - 61,3% от всех заболевших. Среди детского населения наиболее часто болеют дети до 4-х лет.

Заболеваемость взрослых по сравнению с прошлой неделей снизилась на 22,5%. Так, заболело 740 взрослых против 955 заболевших на прошлой неделе.

Госпитализировано за неделю 102 больных, из них 74 детей. В подавляющем большинстве случаев заболевания гриппом в области были вызваны вирусом гриппа А (H1N1) пандемический.
Тэги: Житомир, грипп, болезнь, ОРВИ
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 17:07:43, Сегодня [Материал]
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