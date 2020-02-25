Грипп отступает: в Житомире фиксируют существенное снижение заболеваемости

В Житомире снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости сейчас не превышает пороговый уровень. По информации областного лабораторного центра, за последнюю неделю зарегистрировано 1915 случаев заболевания, что на 9% меньше, чем за предыдущую неделю.
Как стало известно «Журналу Житомира
», снижение заболеваемости произошло как среди детского, так и среди взрослого населения.
Всего гриппом и ОРВИ заболели 1175 детей - 61,3% от всех заболевших. Среди детского населения наиболее часто болеют дети до 4-х лет.
Заболеваемость взрослых по сравнению с прошлой неделей снизилась на 22,5%. Так, заболело 740 взрослых против 955 заболевших на прошлой неделе.
Госпитализировано за неделю 102 больных, из них 74 детей. В подавляющем большинстве случаев заболевания гриппом в области были вызваны вирусом гриппа А (H1N1) пандемический.