В Житомире зарегистрировали первый случай заболеваемости гриппом

В Житомире зарегистрировали первый случай заболевания пандемическим гриппом. Такая информация появилась на сайте Житомирского областного лабораторного центра.
Отмечается, что вирус пандемического гриппа А (H1N1) был найден у 27 летней житомирянки.
«24 декабря вирусологической лабораторией областного лабораторного центра МЗ Украины в больной жительницы Житомира, 27 лет с диагнозом «Грипп, пневмония» в мазке из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический»
, - говорится в сообщении.
В целом по Украине выявлено 16 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.
За эпидсезон 2019-2020 гриппом могут заболеть от 4,8 до 6,7 миллиона украинцев. Ожидается две волны заболевания: в конце декабря и в конце января, в начале февраля.