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В Житомире зарегистрировали первый случай заболеваемости гриппом

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В Житомире зарегистрировали первый случай заболеваемости гриппом

 В Житомире зарегистрировали первый случай заболевания пандемическим гриппом. Такая информация появилась на сайте Житомирского областного лабораторного центра.

Отмечается, что вирус пандемического гриппа А (H1N1) был найден у 27 летней житомирянки.

«24 декабря вирусологической лабораторией областного лабораторного центра МЗ Украины в больной жительницы Житомира, 27 лет с диагнозом «Грипп, пневмония» в мазке из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический», - говорится в сообщении.

В целом по Украине выявлено 16 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.

За эпидсезон 2019-2020 гриппом могут заболеть от 4,8 до 6,7 миллиона украинцев. Ожидается две волны заболевания: в конце декабря и в конце января, в начале февраля.
Тэги: болезнь, грипп, Житомир
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