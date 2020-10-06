Коронавирус за сутки забрали жизни четырех житомирян

За минувшие сутки в Житомирской области зарегистрировано 7 летальных случаев от коронавирусной инфекции, 4 из них - в Житомире. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
"От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью умерли четверо жителей г. Житомира - 70-летняя женщина (диагноз был подтвержден 23 сентября), 64-летний мужчина (диагноз был подтвержден 30 сентября), 62-летняя женщина (диагноз был подтвержден 26 сентября), 60-летняя женщина (диагноз был подтвержден 2 октября)", - отметили в ОЛЦ.
Также умерли трое жителей области: 82-летний мужчина из Андрушевского района, 74-летний мужчина из Житомирского района и 40-летняя женщина из Попельнянского района.
По состоянию на 6 октября в Житомирской области зарегистрировано 128 летальных случаев
от COVID-19. Больше всего в Житомире - 45.
За прошедшие сутки в области зарегистрировано 135 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.