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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 12 » 17:03:44

Власти Житомира из-за коронавируса призывают верующих не целовать иконы

Вчера, 17:32:44 1315 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Власти Житомира из-за коронавируса призывают верующих не целовать иконы

 Сегодня в Житомире состоялось рабочее совещание с представителями Совета Христианских Церквей области. В ходе встречи присутствующих ознакомили с решением исполнительного комитета относительно противоэпидемических мероприятий и ограничений с целью предотвращения распространения СОVID-19.

"Результатом совещания стали совместно наработанные рекомендации относительно противоэпидемических мероприятий и ограничений в религиозных общинах во время проведения богослужений и других религиозных обрядов", - объясняют в городском совете.

В частности, отмечено на необходимости проведения дезинфекции в храмах, возможности совершать молитву в домашних условиях, ввести почитание святынь поклонением, без целования.

Были утверждены следующие рекомендации во время богослужений и других мероприятий, организованных религиозными организациями:
 
  • Рекомендуется священнослужителям и прихожанам с повышенным вниманием относиться к личной гигиене, использовать эффективные средства дезинфекции. В случае выявления признаков болезни или подозрения считать себя принадлежащим к группе риска (пребывание в помещении или в контакте с лицом, имеющим признаки болезни, недавнее пребывание в местах, где болезнь значительно распространилась) следует оставаться дома, ограничить общение, чтобы не подвергать опасности окружающих, обратиться к врачам и выполнять их указания;
  • Усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции, в том числе для икон и других святынь;
  • Рекомендуется почитание святынь проводить поклонением/поклоном перед ними, без целования;
  • Рекомендовано в личных приветствиях, проявлениях уважения между членами Церкви и благословения избегать целование и прикосновений;
  • Рекомендовано увеличить численность богослужений для недопущения собраний с участием более 60 человек;
  • По возможности молитвы совершать в домашних условиях;
  • На период проведения противоэпидемических мероприятий закрыть воскресные школы при религиозных организациях;
  • Рекомендуется после богослужений проводить разъяснительную работу с прихожанами о мерах безопасности, которые введены в Житомирской городской ОТГ.
Тэги: иконы, коронавирус, церковь, Житомир
Комментариев: 7
Muz
1 Игорь (Muz)   • 18:04:00, Вчера [Материал]
+4

Коронавирус сильнее бога? Вот это поворот...)
RaID
6 Сергій (RaID)   • 21:39:52, Вчера [Материал]
-3

А що є вже перший заражений Бог? Я думав він лише людей уражує ;)
Balabenik
7 Vader (Balabenik)   • 22:08:09, Вчера [Материал]
0

ну так что же Ваш бог не сохранит свою паству от вируса?
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 18:37:35, Вчера [Материал]
+1

А если святой водой протереть? :)
co2
3 polluter (co2)   • 19:11:58, Вчера [Материал]
0

Как на счёт собраний по 200 человек ? :)
ELVA
4 Elva (ELVA)   • 20:14:18, Вчера [Материал]
0

Подождите,сейчас перед пасхой народ к причастию пойдёт, одну ложку всем Житомиром облизывать .
ol675
5 Vlad (ol675)   • 21:08:01, Вчера [Материал]
+2

"Рекомендовано увеличить численность богослужений для недопущения собраний с участием более 60 человек;"-а если похороны,отпевание,и много людей пришло? На "бис" закапывать? В несколько приемов?
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