Власти Житомира из-за коронавируса призывают верующих не целовать иконы

Сегодня в Житомире состоялось рабочее совещание с представителями Совета Христианских Церквей области. В ходе встречи присутствующих ознакомили с решением исполнительного комитета относительно противоэпидемических мероприятий и ограничений с целью предотвращения распространения СОVID-19.
"Результатом совещания стали совместно наработанные рекомендации относительно противоэпидемических мероприятий и ограничений в религиозных общинах во время проведения богослужений и других религиозных обрядов"
, - объясняют в городском совете.
В частности, отмечено на необходимости проведения дезинфекции в храмах, возможности совершать молитву в домашних условиях, ввести почитание святынь поклонением, без целования.
Были утверждены следующие рекомендации во время богослужений и других мероприятий, организованных религиозными организациями:
- Рекомендуется священнослужителям и прихожанам с повышенным вниманием относиться к личной гигиене, использовать эффективные средства дезинфекции. В случае выявления признаков болезни или подозрения считать себя принадлежащим к группе риска (пребывание в помещении или в контакте с лицом, имеющим признаки болезни, недавнее пребывание в местах, где болезнь значительно распространилась) следует оставаться дома, ограничить общение, чтобы не подвергать опасности окружающих, обратиться к врачам и выполнять их указания;
- Усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции, в том числе для икон и других святынь;
- Рекомендуется почитание святынь проводить поклонением/поклоном перед ними, без целования;
- Рекомендовано в личных приветствиях, проявлениях уважения между членами Церкви и благословения избегать целование и прикосновений;
- Рекомендовано увеличить численность богослужений для недопущения собраний с участием более 60 человек;
- По возможности молитвы совершать в домашних условиях;
- На период проведения противоэпидемических мероприятий закрыть воскресные школы при религиозных организациях;
- Рекомендуется после богослужений проводить разъяснительную работу с прихожанами о мерах безопасности, которые введены в Житомирской городской ОТГ.