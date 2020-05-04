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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 4 » 17:25:19

На Житнем рынке, несмотря на установленные правила, не все покупатели надевают маски

Вчера, 17:37:19 6822 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житнем рынке, несмотря на установленные правила, не все покупатели надевают маски

 В Житомире с 1 мая открылись все крупные продуктовые рынки. Главным условием открытия базаров было соблюдение установленных санитарных и противоэпидемических мер.

Так, персонал и клиенты должны иметь средства индивидуальной защиты, запрещается скопление посетителей и продажа товаров без упаковки из открытых прилавков.

Ответственность за соблюдение мер была возложена на администрацию рынков. Возле входов в "Житний" рынок появились люди, которые следили, чтобы клиенты были в масках, а также мерили им температуру.

Однако, в соцсетях пишут, что многие люди игнорируют правила.


 

"Вот вам и открытие рынков. На "Житнем рынке" многие отказываются мерить температуру и надевать маски. Они говорят, что в стране не введено чрезвычайное положение и правила носят чисто рекомендательный характер. Так-то оно так, но здесь дело личной безопасности", - говорится в сообщении ОО "Основа Майбутнього / Житомир".


Стоит добавить, что с 5 мая на "Житнем" открывают мясной павильон. Для безопасности покупателей и продавцов все торговые места оборудовали специальными экранами.

"С завтрашнего дня, открывается мясной павильон на Житнем рынке !!! Силами рынка сделана вот такая красота, а главное безопасность для покупателей и продавцов", - написал в соцсети предприниматель Андрей Попов.



Тэги: рынок, житний рынок, Карантин, Житомир
Комментариев: 7
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 19:47:27, Вчера [Материал]
-1

"На Житнем рынке, несмотря на установленные правила, не все покупатели надевают маски..."
Дык и "СЛАВА УКРАЇНІ ГЕРОЯМ СЛАВА!" кричат не все...
Диалектика, блин)))
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 20:10:52, Вчера [Материал]
-3

Тут, кстати, и о рынках тоже есть:

Иосиф Бродский
Пилигримы

Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды горят над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным,
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
…И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 20:18:44, Вчера [Материал]
+7

Рынок сколько времени был закрыт, а грязь, пыль и паутину с потолков убрать времени не нашлось В мясном и рыбном павильонах вверх лучше не смотреть. В киосках тоже помыли только витрины.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 21:47:26, Вчера [Материал]
-2

маска стоит как два флакона бояры
я вообще удивляюсь, что кто-то их ещё носит...
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 23:43:28, Вчера [Материал]
0

Что-то я не понял, чему удивляются? Уже месяц наблюдаю, как в АТБ находятся кадры (посетители), к-рые не носят маски, не одевают перчатки (халявные в магазине).. или носят маски, но не надевают перчатки.
И вот увидели такой же контингент на рынке, и удивляются. Типа рынок виноват. Так может не только рынок виноват, но и другие заведения, к-рые только на первых порах показывали контроль, а после тупо стали имитировать выполнение требований.

Или люди бухающие, тусящие кучками, и там не соблюдаются карантинные меры - это не удивляет тоже? Какой смысл с карантина, когда одни сидят в 4 стенах, а другие болт кладут на все? Я вообще молчу о самом смысле карантина как таковом... но эти непопулярные вопросы будут массово задавать многие, когда все это закончится, и люди начнут прозревать.
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 01:35:02, Сегодня [Материал]
+2

В тому м'ясному павільоні не був сто років, а там нічого і не змінилось, павутиння теж саме мабуть...
SlavaNibiru
7 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:52:22, Сегодня [Материал]
+1

Перше фото просто квінтесенція масового квасного патріотизму з елементами радянщини: смердючий гадюшник під відомими кожному партійними гаслами.
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