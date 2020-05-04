"На Житнем рынке, несмотря на установленные правила, не все покупатели надевают маски..."

"Вот вам и открытие рынков. На "Житнем рынке" многие отказываются мерить температуру и надевать маски. Они говорят, что в стране не введено чрезвычайное положение и правила носят чисто рекомендательный характер. Так-то оно так, но здесь дело личной безопасности", - говорится в сообщении ОО "Основа Майбутнього / Житомир".