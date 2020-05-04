В Житомире с 1 мая открылись все крупные продуктовые рынки. Главным условием открытия базаров было соблюдение установленных санитарных и противоэпидемических мер.
Так, персонал и клиенты должны иметь средства индивидуальной защиты, запрещается скопление посетителей и продажа товаров без упаковки из открытых прилавков.
Ответственность за соблюдение мер
была возложена на администрацию рынков. Возле входов в "Житний" рынок появились люди, которые следили, чтобы клиенты были в масках, а также мерили им температуру.
Однако, в соцсетях пишут
, что многие люди игнорируют правила.
"Вот вам и открытие рынков. На "Житнем рынке" многие отказываются мерить температуру и надевать маски. Они говорят, что в стране не введено чрезвычайное положение и правила носят чисто рекомендательный характер. Так-то оно так, но здесь дело личной безопасности", - говорится в сообщении ОО "Основа Майбутнього / Житомир".
Стоит добавить, что с 5 мая на "Житнем" открывают мясной павильон. Для безопасности покупателей и продавцов все торговые места оборудовали специальными экранами.
"С завтрашнего дня, открывается мясной павильон на Житнем рынке !!! Силами рынка сделана вот такая красота, а главное безопасность для покупателей и продавцов"
, - написал в соцсети предприниматель Андрей Попов
.
На Житнем рынке, несмотря на установленные правила, не все покупатели надевают маски
Дык и "СЛАВА УКРАЇНІ ГЕРОЯМ СЛАВА!" кричат не все...
Диалектика, блин)))
Иосиф Бродский
Пилигримы
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды горят над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным,
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
…И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.
я вообще удивляюсь, что кто-то их ещё носит...
И вот увидели такой же контингент на рынке, и удивляются. Типа рынок виноват. Так может не только рынок виноват, но и другие заведения, к-рые только на первых порах показывали контроль, а после тупо стали имитировать выполнение требований.
Или люди бухающие, тусящие кучками, и там не соблюдаются карантинные меры - это не удивляет тоже? Какой смысл с карантина, когда одни сидят в 4 стенах, а другие болт кладут на все? Я вообще молчу о самом смысле карантина как таковом... но эти непопулярные вопросы будут массово задавать многие, когда все это закончится, и люди начнут прозревать.