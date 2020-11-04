Карантин в Житомире: рынки каждый день проверяют на соблюдение противоэпидемических норм

"Температупний скрининг проводится только работникам, посетителям не меряют температуру с 6-го июня 2020. Покупателя к ответственности мы привлечь не можем, но замечания делать можем. Продавец не должен продавать товары человеку, у которого не одета маска. Всю ответственность несет администрация рынка, на них составляют протоколы и люди платят штраф. Минимальный штраф - 170 гривен, а максимальный - 34000 гривен", - рассказал главный специалист Госпродпотребслужбы Александр Шатило.