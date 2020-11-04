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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 4 » 08:32:41

Карантин в Житомире: рынки каждый день проверяют на соблюдение противоэпидемических норм

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Карантин в Житомире: рынки каждый день проверяют на соблюдение противоэпидемических норм

 В Житомире после введения "красного" уровня эпидемиологической опасности рынки продолжают работать в обычном режиме, но с соблюдением карантинных требований.

Ежедневно работники Госпродпотребслужбы проводят проверки рынков на соблюдение противоэпидемических норм. В частности, проверяют крупнейший рынок города - "Житний", передает "Суспільне".
 

"Температупний скрининг проводится только работникам, посетителям не меряют температуру с 6-го июня 2020. Покупателя к ответственности мы привлечь не можем, но замечания делать можем. Продавец не должен продавать товары человеку, у которого не одета маска. Всю ответственность несет администрация рынка, на них составляют протоколы и люди платят штраф. Минимальный штраф - 170 гривен, а максимальный - 34000 гривен", - рассказал главный специалист Госпродпотребслужбы Александр Шатило.


Администрация "Житомирского кооперативного рынка" уверена, что рынки нельзя закрывать, потому что это рабочие места и заработок для людей.
 

"Рынки должны работать, потому что, если они и предприятия не работают, то экономика идет вниз. Людям нужно за что-то содержать свои семьи, платить коммунальные платежи, кредиты в банках", - рассказал заместитель директора рынка Юрий Прудников.


Напомним, со 2-го ноября Житомир находится в красной зоне карантина. Что это значит и какие действуют ограничения в городе - читайте по ссылке.
Тэги: Карантин, рынок, Житомир
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