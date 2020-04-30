Крупнейший рынок Житомира готовят к приему покупателей. ФОТО

На Житнем рынке в Житомире продавцы наводят порядок на свои рабочих местах, ведь городские власти разрешили им работать с 1 мая. Пол моют с хлоркой, на улице прилавки поливают водой, а некоторые даже спешат покрасить перила у входа в магазин.
Сами предприниматели говорят, для них решение об открытии неожиданное и пока не совсем понятное, сообщает Житомир инфо
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«Житний рынок готовится к восстановлению своей работы. Городская власть озвучит, какимм группамм товаров можно осуществлять торговлю. Вы видите, сегодня предприниматели приводят свои торговые места, которые во время карантина пришли не к тому виду, который был, сейчас моют, красят, чистят. Думаю, с первого числа «Житний рынок» откроется. Продукция должна быть упакована - это в основном сыпучие товары, кондитерка, хлебобулочные изделия. Относительно овощей, то они не могут быть упакованы. С мясным павильоном ситуация пока немного хуже. Его нужно привести в соответствие с условиями, которые выдвигают. Надо еще несколько дней, чтобы там сделать определенную работу. Имеется в виду, что там должны быть защитные экраны между покупателями и продавцами и между самими продавцами раздельные барьеры. Это надо еще подготовить»
«Нам говорят, что с первого числа открываемся, и я так «хоп». Тот товар в Киеве, то в Черновцах, то нужно из Львова заказывать, на Малинский - суббота, воскресенье выходной. А в пятницу вся наша сфера поедет на Малинский, а что будет в субботу и воскресенье. Такие нормы интересны. Был такой большой протест, говорили - «Нет двойным стандартам», закрыли базары, а открыли супермаркеты. Заходим в «Сильпо»: наши овощи и фрукты - все фасованное, хорошо лежит. Это так было первые две недели. Сейчас мы у них видим снова - горы овощей, все выбирают яблочко, луковицу, все вынимают, а нам говорят, что у нас должно быть все упаковано. Мне интересно, как оно должно быть? Мне каждую редиску запаковать? Или человека ставить в такие условия, что придет бабушка и скажет: «Дайте 200 грамм», а я скажу: «Простите, упаковано только по 1 кг»? Мы все-таки надеемся, что все идет на снижение этих условий», - делится продавщица Надежда Барабашук.
, - говорит заместитель директора предприятия «Житомирский кооперативный рынок» Юрий Прудников.
Руководство рынка пояснило, что предприниматели должны обеспечить себя и своих работников средствами индивидуальной защиты, ведь их наличие будут проверять.
«Независимо от того, как будут контролировать государственные органы, руководство рынка будет в первую очередь контролировать соблюдение требований»
, - говорит Юрий Прудников.
Напомним, с 1 мая при соблюдении установленных санитарных и противоэпидемических мер в Житомире возобновляют работу парикмахерские, рынки и заведения общественного питания
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ФОТО: Житомир инфо
Крупнейший рынок Житомира готовят к приему покупателей. ФОТО
В Европу идете, говорите?;) Удачи;)
А то я обещал Admiral8, который утверждает, что "стихийных рынков в Житомире НЕТ", сделать видеоо бардака прямо на остановке транспорта.