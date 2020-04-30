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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 30 » 13:50:12

Крупнейший рынок Житомира готовят к приему покупателей. ФОТО

Сегодня, 14:02:12 1476 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Крупнейший рынок Житомира готовят к приему покупателей. ФОТО

 На Житнем рынке в Житомире продавцы наводят порядок на свои рабочих местах, ведь городские власти разрешили им работать с 1 мая. Пол моют с хлоркой, на улице прилавки поливают водой, а некоторые даже спешат покрасить перила у входа в магазин.

Сами предприниматели говорят, для них решение об открытии неожиданное и пока не совсем понятное, сообщает Житомир инфо.
 

«Нам говорят, что с первого числа открываемся, и я так «хоп». Тот товар в Киеве, то в Черновцах, то нужно из Львова заказывать, на Малинский - суббота, воскресенье выходной. А в пятницу вся наша сфера поедет на Малинский, а что будет в субботу и воскресенье. Такие нормы интересны. Был такой большой протест, говорили - «Нет двойным стандартам», закрыли базары, а открыли супермаркеты. Заходим в «Сильпо»: наши овощи и фрукты - все фасованное, хорошо лежит. Это так было первые две недели. Сейчас мы у них видим снова - горы овощей, все выбирают яблочко, луковицу, все вынимают, а нам говорят, что у нас должно быть все упаковано. Мне интересно, как оно должно быть? Мне каждую редиску запаковать? Или человека ставить в такие условия, что придет бабушка и скажет: «Дайте 200 грамм», а я скажу: «Простите, упаковано только по 1 кг»? Мы все-таки надеемся, что все идет на снижение этих условий», - делится продавщица Надежда Барабашук.


«Житний рынок готовится к восстановлению своей работы. Городская власть озвучит, какимм группамм товаров можно осуществлять торговлю. Вы видите, сегодня предприниматели приводят свои торговые места, которые во время карантина пришли не к тому виду, который был, сейчас моют, красят, чистят. Думаю, с первого числа «Житний рынок» откроется. Продукция должна быть упакована - это в основном сыпучие товары, кондитерка, хлебобулочные изделия. Относительно овощей, то они не могут быть упакованы. С мясным павильоном ситуация пока немного хуже. Его нужно привести в соответствие с условиями, которые выдвигают. Надо еще несколько дней, чтобы там сделать определенную работу. Имеется в виду, что там должны быть защитные экраны между покупателями и продавцами и между самими продавцами раздельные барьеры. Это надо еще подготовить», - говорит заместитель директора предприятия «Житомирский кооперативный рынок» Юрий Прудников.

Руководство рынка пояснило, что предприниматели должны обеспечить себя и своих работников средствами индивидуальной защиты, ведь их наличие будут проверять.

«Независимо от того, как будут контролировать государственные органы, руководство рынка будет в первую очередь контролировать соблюдение требований», - говорит Юрий Прудников.

Напомним, с 1 мая при соблюдении установленных санитарных и противоэпидемических мер в Житомире возобновляют работу парикмахерские, рынки и заведения общественного питания.

















ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Житомир, Карантин, рынок
Комментариев: 8
melan
1 melan (melan)   • 14:22:28, Сегодня [Материал]
+5

Рано еще. Нет тенденции к уменьшению заболеваемости. Поработают недельку-другую и опять прикроют.
melan
2 melan (melan)   • 14:26:09, Сегодня [Материал]
+2

По фото уже нарушение. Стоят группой, на расстоянии ну ни как 1.5 метра друг от друга, ведут беседу без масок на лице.
den2016
3 Деня (den2016)   • 16:16:01, Сегодня [Материал]
+2

Да что вы говорите. 2 месяца подружки не виделись, надо же по**здеть и покурить)
Antisvinomir1
4 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:26:29, Сегодня [Материал]
+1

На фото между рядами-реальный индусский свинобазар, не хватает только фекалий и отбросов в канаве рядом.

В Европу идете, говорите?;) Удачи;)
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 16:30:39, Сегодня [Материал]
+1

Сейчас тебе барыги-сыроеды расскажут, что там, между рядами, "рэмонт" лучше, чем у тебя дома))
Antisvinomir1
6 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:37:12, Сегодня [Материал]
0

Ну так они не умеют, не могут и не хотят жить иначе! Дерьмо-ЕСТЕСТВЕННАЯ среда обитания абсолютного большинства украинства.
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 16:40:24, Сегодня [Материал]
+1

Увы, но так и есть...
Antisvinomir1
8 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:48:13, Сегодня [Материал]
0

Мне вот интересно, вся стихийная торговля завтра вылезет на улицы?;) Или подождет пару дней?
А то я обещал Admiral8, который утверждает, что "стихийных рынков в Житомире НЕТ", сделать видеоо бардака прямо на остановке транспорта.
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