Крупнейший рынок Житомира готовят к приему покупателей. ФОТО

«Нам говорят, что с первого числа открываемся, и я так «хоп». Тот товар в Киеве, то в Черновцах, то нужно из Львова заказывать, на Малинский - суббота, воскресенье выходной. А в пятницу вся наша сфера поедет на Малинский, а что будет в субботу и воскресенье. Такие нормы интересны. Был такой большой протест, говорили - «Нет двойным стандартам», закрыли базары, а открыли супермаркеты. Заходим в «Сильпо»: наши овощи и фрукты - все фасованное, хорошо лежит. Это так было первые две недели. Сейчас мы у них видим снова - горы овощей, все выбирают яблочко, луковицу, все вынимают, а нам говорят, что у нас должно быть все упаковано. Мне интересно, как оно должно быть? Мне каждую редиску запаковать? Или человека ставить в такие условия, что придет бабушка и скажет: «Дайте 200 грамм», а я скажу: «Простите, упаковано только по 1 кг»? Мы все-таки надеемся, что все идет на снижение этих условий», - делится продавщица Надежда Барабашук.