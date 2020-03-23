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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 23 » 16:27:20

#ЗалишайсяВдома: в Житомире образовалась пробка из желающих попасть на рынок. ВИДЕО

Вчера, 16:41:08 5655 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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#ЗалишайсяВдома: в Житомире образовалась пробка из желающих попасть на рынок. ВИДЕО

 По всему миру и в Украине, в частности, из-за пандемии коронавируса ширится челлендж #ЗалишайсяВдома. Однако, он не совсем работает в Житомире.

23 марта в Житомире по улице Малинской образовалась пробка из десятков автомобилей – все они пытаются попасть на оптовый рынок.

Видео с места события на своей Facebook-странице опубликовал житомирянин Андрей Мельничук.

Стоит добавить, что запрет на работу не коснулся "Малинского" рынка. Согласно решению исполкома, с 19 марта закрыты рынки: "Житний" (площадь Житний рынок, 2), "Сенный" (ул. Домбровского, 25/42), "Хмельники" (проспект Мира, 15), "Киевский" (ул. Киевская, 99), "Тетерев" (ул. Домбровского, 25), "Привокзальный" (ул.Вокзальная, 6-а).

 
Тэги: Карантин, пробка, Житомир, Малинский, рынок
Комментариев: 6
RaID
1 Сергій (RaID)   • 17:23:55, Вчера [Материал]
+2

З найкращими побажаннями здоров'я передається це привітання від Оліївки місту.
ZKZTUA
2 Andrii (ZKZTUA)   • 17:26:40, Вчера [Материал]
+2

Аби були ситі, місця на кладовищі всім вистачить.
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:37:37, Вчера [Материал]
0

Як показує сумний досвід Італіі, не всім! Навіть крематоріі не справляються...
Mykhailo
3 Михаил (Mykhailo)   • 17:27:05, Вчера [Материал]
+6

Ну, продукты покупать где-то надо. Чем по килограмму тащить из Биллы (где собирают в нарушение правил очереди на кассах) куда лучше купить мешок картошки на рынке под открытым небом.
И очередь тут больше чем 1,5 метра на человека))
Mykhailo
4 Михаил (Mykhailo)   • 17:29:03, Вчера [Материал]
+7

Плохо, что закрыли рынки скопом - продуктовые ларьки, где покупатели не заходят в помещение, нужно было оставить работать, чтобы не создавать очереди в супермаркетах.
Думаю, это решение продиктовано не эпидемическими соображениями, а владельцами супермаркетов в Раде...
viewer
5 Name Surname (viewer)   • 18:49:21, Вчера [Материал]
+3

А ось що кажуть люди з черги та адмініястрація: кажуть приїхали з області на оптовий скупитись, бо в магазинах порожньо; ринок працює з обмеженим доступом людей, на території є декілька магазинів, які працюють за попереднім замовленням
https://suspilne.media/21672-u-zitomiri-vidkrili-rinok-shidnij-v-administracii-zapevnaut-situacia-kontrolovana/
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