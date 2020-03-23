По всему миру и в Украине, в частности, из-за пандемии коронавируса ширится челлендж #ЗалишайсяВдома. Однако, он не совсем работает в Житомире.
23 марта в Житомире по улице Малинской образовалась пробка из десятков автомобилей – все они пытаются попасть на оптовый рынок.
Видео с места события на своей Facebook-странице опубликовал житомирянин Андрей Мельничук.
Стоит добавить, что запрет на работу не коснулся "Малинского" рынка. Согласно решению исполкома
, с 19 марта закрыты рынки: "Житний" (площадь Житний рынок, 2), "Сенный" (ул. Домбровского, 25/42), "Хмельники" (проспект Мира, 15), "Киевский" (ул. Киевская, 99), "Тетерев" (ул. Домбровского, 25), "Привокзальный" (ул.Вокзальная, 6-а).
#ЗалишайсяВдома: в Житомире образовалась пробка из желающих попасть на рынок. ВИДЕО
И очередь тут больше чем 1,5 метра на человека))
Думаю, это решение продиктовано не эпидемическими соображениями, а владельцами супермаркетов в Раде...
https://suspilne.media/21672-u-zitomiri-vidkrili-rinok-shidnij-v-administracii-zapevnaut-situacia-kontrolovana/