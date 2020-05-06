В Житомире открыли мясной павильон: как в условиях карантина работает рынок. ВИДЕО

ФОТО: "Суспільне"

"Ничего, вся Украина так должна работать, весь мир, и мы, конечно, привыкнем. С одной стороны, это даже хорошо. Потихоньку будем привыкать, и будет все хорошо. Конечно, мы довольны, что открылся рынок. Без работы трудно. Мы народ такой, что привыкли работать каждый день. Все сделано, все нормы сделаны - будем потихоньку привыкать", - сказала Алина.