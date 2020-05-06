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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 6 » 11:55:04

В Житомире открыли мясной павильон: как в условиях карантина работает рынок. ВИДЕО

Сегодня, 12:22:04 1257 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире открыли мясной павильон: как в условиях карантина работает рынок. ВИДЕО

 5 мая на центральном продуктовом рынке "Житний" открыли мясной павильон. Для безопасности, прилавки со свежим мясом оборудовали стеклянными перегородками.

Кроме того, продавцов обеспечили средствами индивидуальной защиты и организовали температурный скрининг на входах и выходах, информирует "Суспільне Житомир".

По словам заместителя директора рынка Юрия Прудникова, для контроля за соблюдением карантинных мер следят представители администрации рынка и работники Горспродпотребслужбы. 2 работника в течение дня мониторят ситуацию в павильоне.

Житомирянка Юлия рассказала, что во время карантина мясо покупала в больших супермаркетах, но когда узнала об открытии мясного павильона на Житнем рынке, пошла за покупками сюда. Женщина сказала, что выбрала рынок, потому что продукты здесь более свежие, а цены ниже. Рассказала также, что при входе на рынок ей измерили температуру.

ФОТО: "Суспільне"

Продавец рынка Алина рассказала, что начинает привыкать к новым условиям работы с масками, дистанцией и защитными витринами.
 

"Ничего, вся Украина так должна работать, весь мир, и мы, конечно, привыкнем. С одной стороны, это даже хорошо. Потихоньку будем привыкать, и будет все хорошо. Конечно, мы довольны, что открылся рынок. Без работы трудно. Мы народ такой, что привыкли работать каждый день. Все сделано, все нормы сделаны - будем потихоньку привыкать", - сказала Алина.


По ее словам, на работу, 5-го мая вышли около четверти продавцов от тех, которые работают обычно.
 
Тэги: Карантин, рынок, Житомир
Комментариев: 3
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 13:13:46, Сегодня [Материал]
+5

Расскажите кто-то продавцам, что маску надо надевать на лицо полностью, чтоб закрывала рот и нос. А то напялили маски на подбородки и сидят над своим мясом бациллы раздувают.
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 15:37:31, Сегодня [Материал]
+1

Та даже на первых кадрах видео это есть...
Jafar_bei
2 Allex (Jafar_bei)   • 15:11:30, Сегодня [Материал]
+1

"Женщина сказала, что выбрала рынок, потому что продукты здесь более свежие, а цены ниже. "

Дозволю собі дещо не погодитись з цією пані.
В деяких маркетах-супермаркетах(назву не буду говорити, щоб не звинуватили в упередженості), наприклад, ціни на м"ясо нижчі від ринкових, в деяких м"яско відверто попахує "неайс". Так що, як кажуть "на колір і смак - товариш не всяк"
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