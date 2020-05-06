5 мая на центральном продуктовом рынке "Житний" открыли мясной павильон. Для безопасности, прилавки со свежим мясом оборудовали стеклянными перегородками.
Кроме того, продавцов обеспечили средствами индивидуальной защиты и организовали температурный скрининг на входах и выходах, информирует "Суспільне Житомир".
По словам заместителя директора рынка Юрия Прудникова, для контроля за соблюдением карантинных мер следят представители администрации рынка и работники Горспродпотребслужбы. 2 работника в течение дня мониторят ситуацию в павильоне.
Житомирянка Юлия рассказала, что во время карантина мясо покупала в больших супермаркетах, но когда узнала об открытии мясного павильона на Житнем рынке, пошла за покупками сюда. Женщина сказала, что выбрала рынок, потому что продукты здесь более свежие, а цены ниже. Рассказала также, что при входе на рынок ей измерили температуру.
ФОТО: "Суспільне"
Продавец рынка Алина рассказала, что начинает привыкать к новым условиям работы с масками, дистанцией и защитными витринами.
"Ничего, вся Украина так должна работать, весь мир, и мы, конечно, привыкнем. С одной стороны, это даже хорошо. Потихоньку будем привыкать, и будет все хорошо. Конечно, мы довольны, что открылся рынок. Без работы трудно. Мы народ такой, что привыкли работать каждый день. Все сделано, все нормы сделаны - будем потихоньку привыкать", - сказала Алина.
По ее словам, на работу, 5-го мая вышли около четверти продавцов от тех, которые работают обычно.
В Житомире открыли мясной павильон: как в условиях карантина работает рынок. ВИДЕО
Дозволю собі дещо не погодитись з цією пані.
В деяких маркетах-супермаркетах(назву не буду говорити, щоб не звинуватили в упередженості), наприклад, ціни на м"ясо нижчі від ринкових, в деяких м"яско відверто попахує "неайс". Так що, як кажуть "на колір і смак - товариш не всяк"