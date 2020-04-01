В Житомире решили не открывать продуктовые рынки: мэр назвал причину

Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но при условии соблюдения определенных ограничений.
В Житомире продуктовые рынки решили пока не открывать, так как это приведет к большому скоплению людей в одном месте. Об этом заявил городской голова Сергей Сухомлин в своем видео-обращении.
"Мы не сможем обеспечить на этих рынках полный контроль над безопасностью и для продавцов, и для покупателей", - сказал Сергей Сухомлин.
Также он подчеркнул, что сейчас рынки закрыты по всей области. Если Житомир откроет свои рынки, то люди из районов и сел поедут в наш город, чтобы продать продукцию. Это может негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию и увеличить количество инфицированных.
По словам Сухомлина, в Житомире пока лучше ситуация, чем в других регионах, и она должна такой же остаться.
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Объявляю челендж...Все из мегаполисов в деревни!