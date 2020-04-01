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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 1 » 14:09:05

В Житомире решили не открывать продуктовые рынки: мэр назвал причину

Вчера, 14:27:50 6501 17 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире решили не открывать продуктовые рынки: мэр назвал причину

 Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но при условии соблюдения определенных ограничений.

В Житомире продуктовые рынки решили пока не открывать, так как это приведет к большому скоплению людей в одном месте. Об этом заявил городской голова Сергей Сухомлин в своем видео-обращении.
 

"Мы не сможем обеспечить на этих рынках полный контроль над безопасностью и для продавцов, и для покупателей", - сказал Сергей Сухомлин.


Также он подчеркнул, что сейчас рынки закрыты по всей области. Если Житомир откроет свои рынки, то люди из районов и сел поедут в наш город, чтобы продать продукцию. Это может негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию и увеличить количество инфицированных.

По словам Сухомлина, в Житомире пока лучше ситуация, чем в других регионах, и она должна такой же остаться.
Тэги: Житомир, Карантин, рынок, продукты
Комментариев: 16
DMB2016
1 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 14:31:15, Вчера [Материал]
+11

Один раз что то толковое додумался сделать.
den2016
2 Деня (den2016)   • 14:36:11, Вчера [Материал]
0

Так и в супермаркетах большое скопление людей. Закройте и их тоже. Пускай работают маленькие магазинчики
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 14:44:31, Вчера [Материал]
+3

Супер. молодец!
Artmaker
4 Евгений (Artmaker)   • 14:48:55, Вчера [Материал]
0

"Мы не сможем обеспечить на этих рынках полный контроль над безопасностью и для продавцов, и для покупателей", - сказал Сергей Сухомлин.
Можно подумать что хоть где-то смогли?
bender123
5 vasya (bender123)   • 14:53:54, Вчера [Материал]
+6

все правильно. пока надо рынки держать закрытыми. полностью поддерживаю
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 15:04:38, Вчера [Материал]
+1

заезжал к грузину на Ринг за сахаром - понравилось больше, чем в этих ваших "супермаркетах".
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:44:37, Вчера [Материал]
-1

Надо открыватся и работать. Депутаты ВС 30 марта приняли закон об отмене льготы по короновирусу....теперь бизнес обьязан заплатить налог за землю. арендную плату за землю, налог на недвижимость. теперь нужно продать квартиру и расчитатся с налоговой за простой по решению ВР. Как вам выблядки учудили?
Zefir
11 Моє місто (Zefir)   • 18:21:39, Вчера [Материал]
-1

73%!
Admiral8
14 Papa (Admiral8)   • 21:22:16, Вчера [Материал]
-1

сухомлин и розенблат это люди пороха. упс
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:56:46, Вчера [Материал]
0

Кто может опубликовать фамилии депутатов которые принимали этот закон? Опубликуйту пожалуста. В Житомире депутатов надо встречать с помоями. Поутихнет и приедут. Нам по.уй Атошник ты или бывший командир 95...ты депутат ВС . ты выблядок.
Antisvinomir1
9 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:29:11, Вчера [Материал]
-2

Что такое? :) Не майданится? Не проплатили? :))

Жаль у Януковича не хватило смелости раздавить майдан.
Alex_BeNDeR
13 Alex_BeNDeR (Alex_BeNDeR)   • 21:06:49, Вчера [Материал]
+1

Ага, вон за поребриком люди "процветают". И с каждым годом дышится всё легче. Митинг на 50 человек подстерегает 100 ментов. Это же так прекрасно.

Не любишь майдан? В СНГ разгон демонстраций это признак диктатуры. Казахстан, Белоруссия туда же.

Тупой расстрел демонстрации привел, по сути, к падению царской России и становлению совка.
google
10 Гугиль (google)   • 18:20:43, Вчера [Материал]
+2

пора выращивать мясо самому на балконе )
Объявляю челендж...Все из мегаполисов в деревни!
Hoakina
16 Марина (Hoakina)   • 21:42:43, Вчера [Материал]
0

На 10. У Канаді рекомендують городянам утриматись від виїзду за місто, бо там менше шансів на медичну допомогу, крім того, це наражає на небезпеку мешканців невеличких громад. Отак от.
Zefir
12 Моє місто (Zefir)   • 18:22:38, Вчера [Материал]
+1

Мудре рішення!
1-10 11-11
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