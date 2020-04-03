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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 3 » 08:51:38

В Житомирском районе разрешили открыть продовольственные рынки

Сегодня, 08:31:38 4437 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирском районе разрешили открыть продовольственные рынки

 В Житомирском районе 3 апреля возобновят работу продовольственные рынки после временного закрытия из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Такое решение приняла районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНИАН.
 

«Речь идет не об стихийных рынках в селах и поселках, а о тех, которые имеют статус рынков», - отмечалось в ходе заседания комиссии.


Мотивировали такое решение тем, что сейчас гораздо опаснее для жителей пригородных поселков ездить за продуктами общественным транспортом в Житомир, чем покупать их на местном рынке. 

При этом на заседании комиссии отмечалось, что продовольственные рынки района, которым разрешается открываться с 3 апреля, должны соблюдать все санитарные правила. В Житомирском районе насчитывается несколько продовольственных рынков, крупнейший из которых – в поселке Озерное.

Как сообщал «Журнал Житомира», в Житомире не возобновили работу продовольственных рынков, поскольку, по утверждению местных властей, сейчас нет возможности обеспечить полный контроль над безопасностью для продавцов и покупателей. 
Тэги: рынок, продукты, Карантин, Житомирский район
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:44:04, Сегодня [Материал]
+1

неплохой карантин :))
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