В Житомирском районе разрешили открыть продовольственные рынки

В Житомирском районе 3 апреля возобновят работу продовольственные рынки после временного закрытия из-за карантина в связи с распространением коронавируса.
Такое решение приняла районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНИАН.
«Речь идет не об стихийных рынках в селах и поселках, а о тех, которые имеют статус рынков», - отмечалось в ходе заседания комиссии.
Мотивировали такое решение тем, что сейчас гораздо опаснее для жителей пригородных поселков ездить за продуктами общественным транспортом в Житомир, чем покупать их на местном рынке.
При этом на заседании комиссии отмечалось, что продовольственные рынки района, которым разрешается открываться с 3 апреля, должны соблюдать все санитарные правила. В Житомирском районе насчитывается несколько продовольственных рынков, крупнейший из которых – в поселке Озерное.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в Житомире не возобновили работу продовольственных рынков
, поскольку, по утверждению местных властей, сейчас нет возможности обеспечить полный контроль над безопасностью для продавцов и покупателей.