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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Март » 23 » 12:58:45

Сеть магазинов АТБ объявила о повышении цен на продукты и товары первой необходимости

Вчера, 13:17:45 5320 16 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сеть магазинов АТБ объявила о повышении цен на продукты и товары первой необходимости

 Сеть супермаркетов "АТБ" заявила о повышении цен на ряд продуктов питания и товары первой необходимости в условиях карантина, введенного в Украине в связи с коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Компания "АТБ-Маркет" вынуждена поднять цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - сказано в нем.
 

Подорожали:

 
  • Продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) - на 35-128%
  • сахар - на 8%
  • макаронные изделия - на 9,5%
  • пшеничная крупа на 11%
  • гречка на 51%
  • мука - 5%
  • яйца - 6%

Сообщается, что повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с карантинными мероприятиями. В частности, к их числу относятся запреты и ограничения на пребывание большого количества работников в одном помещении.

Проблемы с транспортом также повлияли на ситуацию в торговле.

Отмечается, что на текущий момент все магазины сети обеспечены товарами всех категорий в необходимом объеме. При этом компания имеет достаточное количество товарных остатков на складах и распределительных центрах для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения.
Тэги: продукты, Карантин, АТБ, Цены
Комментариев: 16
DomA
1 Владимир (DomA)   • 13:56:43, Вчера [Материал]
+3

і всі побігли скуповувати ще поки "дешеві" продукти! АТБ лохотрон
Fenugreek
2 Andrey (Fenugreek)   • 14:08:03, Вчера [Материал]
+5

Кому война а кому мать родная.
telefon
16 джавахарлал нюру (telefon)   • 02:07:41, Сегодня [Материал]
0

Вот когда кабмину нужно власть употребить - вздрючить поставщиков продуктов по полной.
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 14:17:47, Вчера [Материал]
+7

А тепер згадайте, як під новиною про протести ФОПів, коли фопи протестували проти скасування спрощенки (примусове впровадження касових апарітів (РРО) та податкової звітності), яке їх знищить, то народ писав, що ларьочники погані, фопи - бариги і т.д.
http://zhzh.info/news/2020-02-10-42142
Той простий факт, що ларьочники створюють конкуренцію великому ретейлу і хоч трошки його стримують, тепер продемонстрували наочно.
Ну тепер ларьочників (ФОПів) примусово закрили, покупець залишився майже один на один з великими торговими мережами.
І це пройшов тільки тиждень. А тепер уявіть що буде, коли ФОПів через податкові перевірки (впровадження РРО) таки повністю задавлять.
Mykhailo
6 Михаил (Mykhailo)   • 14:32:34, Вчера [Материал]
+6

Меня поражает, что овощной рынок на открытом воздухе за Мэтро закрыли, а например Билла спокойно собирает огромные очереди ВНУТРИ - и хоть бы хны. Где логика?
АТБ хотя бы заставляет ждать снаружи.
viewer
8 Name Surname (viewer)   • 14:42:32, Вчера [Материал]
+2

Якщо ви про Малинський ринок за Метро, то він здається працює з обмеженим доступом людей, за попереднім замовленням
https://suspilne.media/21672-u-zitomiri-vidkrili-rinok-shidnij-v-administracii-zapevnaut-situacia-kontrolovana/
Mykhailo
14 Михаил (Mykhailo)   • 17:04:45, Вчера [Материал]
+1

Ага, это он в воскресенье не работал, я там был, может поздно приехал. Ну так - логично.
Yur4ik61
4 Yurik (Yur4ik61)   • 14:20:33, Вчера [Материал]
+7

Вот никогда в АТБ не затоваривался. Даже не знаю, что сказать. У меня на них негативная реакция почему то.
Гражданин
5 Гражданин (Гражданин)   • 14:24:04, Вчера [Материал]
+4

Потому что это все бизнес клики януковича.
Hoakina
7 Марина (Hoakina)   • 14:41:28, Вчера [Материал]
0

замовила в Метро, всі ціни на місті, багатьох позицій нема, але є заміна... подорожчала тільки цибуля
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:11:53, Вчера [Материал]
+7

Решили подзаработать -гниды. В Европе в США и даже в Австралии грабят магазины, они тоже подняли цены безпочвенно и решили подзаработать. Вам гнидам и так отдали монополию на продовольсьтвенном рынке зачем же вы это сделали? В гробу карманов нету. АТБ испытание не прошли.
RaID
15 Сергій (RaID)   • 23:27:59, Вчера [Материал]
0

А хто пройшов? А ну розкажіть хто знижує ціну коли закупівельна ціна росте?
predi
10 predi (predi)   • 15:26:18, Вчера [Материал]
+4

Нормальні фірми і організаціїї в період епідемій ідуть по шляху меценатства і не тільки понижуючи ціни, а і роздають продуктові набори не захищеній частині населення.
Але тож нормальні.
АТБ -осколки яника і почитателі поребрика, тож нема чому дивуватись.
Sams2
11 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:27:56, Вчера [Материал]
+5

В Ашане цены не растут, на некоторые товары скидка... В чем проблема? Дорого в АТБ - не закупайтесь там, магазины сейчас на каждом углу. Если АТБ начнут игнорить - скинет цены и каждого покупателя будет встречать с симфоническим оркестром.
viewer
12 Name Surname (viewer)   • 15:36:43, Вчера [Материал]
+1

Це все за умови, що великі мережі між собою не домовляться.
Karab
13 Сергей (Karab)   • 15:52:54, Вчера [Материал]
-4

Был сегодня в АТБ, обычные там цены, по крайней мере +/- такие же как и в других маркетах Житомира.
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