Сеть супермаркетов "АТБ" заявила о повышении цен на ряд продуктов питания и товары первой необходимости в условиях карантина, введенного в Украине в связи с коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Компания "АТБ-Маркет" вынуждена поднять цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли"
, - сказано в нем.
Подорожали:
- Продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) - на 35-128%
- сахар - на 8%
- макаронные изделия - на 9,5%
- пшеничная крупа на 11%
- гречка на 51%
- мука - 5%
- яйца - 6%
Сообщается, что повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с карантинными мероприятиями. В частности, к их числу относятся запреты и ограничения на пребывание большого количества работников в одном помещении.
Проблемы с транспортом также повлияли на ситуацию в торговле.
Отмечается, что на текущий момент все магазины сети обеспечены товарами всех категорий в необходимом объеме. При этом компания имеет достаточное количество товарных остатков на складах и распределительных центрах для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения.
Сеть магазинов АТБ объявила о повышении цен на продукты и товары первой необходимости
http://zhzh.info/news/2020-02-10-42142
Той простий факт, що ларьочники створюють конкуренцію великому ретейлу і хоч трошки його стримують, тепер продемонстрували наочно.
Ну тепер ларьочників (ФОПів) примусово закрили, покупець залишився майже один на один з великими торговими мережами.
І це пройшов тільки тиждень. А тепер уявіть що буде, коли ФОПів через податкові перевірки (впровадження РРО) таки повністю задавлять.
АТБ хотя бы заставляет ждать снаружи.
https://suspilne.media/21672-u-zitomiri-vidkrili-rinok-shidnij-v-administracii-zapevnaut-situacia-kontrolovana/
Але тож нормальні.
АТБ -осколки яника і почитателі поребрика, тож нема чому дивуватись.