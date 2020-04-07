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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 7 » 15:00:26

Карантин не для всех? В Житомире возле входа в рынок собрались десятки человек. ВИДЕО

Сегодня, 15:18:26 939 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Карантин не для всех? В Житомире возле входа в рынок собрались десятки человек. ВИДЕО

 В Житомире, несмотря на введенный в городе карантин, около сотни человек собрались у входа в Житний рынок. Об этом в Facebook написала житомирянка Ирина Коцюба.

Следует отметить, что люди стояли очень плотно, нарушая социальную дистанцию, что могло способствовать распространению вируса.
 

"Говорите карантин? 6 апреля жесткие условия пребывания в городе? А вот Житний рынок сегодня. Я все понимаю, что лучше мамочек или компании по 3 человека штрафовать или одного пловца ... а вот собрание никто не запрещал", - отметила женщина.


Она также обратилась к полиции и местной власти с предложением активнее действовать в отношении нарушителей карантина в городе.

Также по словам житомирянки, полицейский патруль был неподалеку, но просто проехал мимо.

 
Тэги: рынок, Карантин, Житомир
Комментариев: 6
Fedya
1 jose (Fedya)   • 15:28:15, Сегодня [Материал]
-1

и кто ж это собрался возле рынка ?
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 15:37:57, Сегодня [Материал]
-3

"...Она также обратилась к полиции и местной власти с предложением активнее действовать в отношении нарушителей карантина в городе..."
Страна стукачей!
Яблочный
4 Алексей Федорович (Яблочный)   • 15:45:57, Сегодня [Материал]
+1

Были б кругом "стукачи" - не было б такой сраки. Увы, бездействие при виде непотребства эквивалентно участию в нем.
zt-gregori
5 Ігор (zt-gregori)   • 15:46:22, Сегодня [Материал]
+1

Як ви висловилися "країни-стукачі" найуспішніші у світі. Німеччина, скандинавські країни – крім поліції та органів влади, мешканці слідкують один за одним. Як наслідок - порядок у всіх сферах.
leon_ztmr
6 Алексей (leon_ztmr)   • 15:59:20, Сегодня [Материал]
+3

Как вы высказались "найуспішніші у світі" это те правовые! страны, где полиция работает. А у нас повыдавали форму олевским кугутам и толку? Стоят бараны в сторонке в планшеты/телефоны уткнулись и всё. Нацпоцы даже не способны один закон "О национальной полиции" выучить.
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 15:43:52, Сегодня [Материал]
+2

"Также по словам житомирянки, полицейский патруль был неподалеку, но просто проехал мимо."

Понятное дело. Им же могут пи..ды вломить и табельное оружие отобрать. Нафига эти риски?
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