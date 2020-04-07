В Житомире, несмотря на введенный в городе карантин, около сотни человек собрались у входа в Житний рынок. Об этом в Facebook написала житомирянка Ирина Коцюба
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Следует отметить, что люди стояли очень плотно, нарушая социальную дистанцию, что могло способствовать распространению вируса.
"Говорите карантин? 6 апреля жесткие условия пребывания в городе? А вот Житний рынок сегодня. Я все понимаю, что лучше мамочек или компании по 3 человека штрафовать или одного пловца ... а вот собрание никто не запрещал", - отметила женщина.
Она также обратилась к полиции и местной власти с предложением активнее действовать в отношении нарушителей карантина в городе.
Также по словам житомирянки, полицейский патруль был неподалеку, но просто проехал мимо.
Карантин не для всех? В Житомире возле входа в рынок собрались десятки человек. ВИДЕО
Страна стукачей!
Понятное дело. Им же могут пи..ды вломить и табельное оружие отобрать. Нафига эти риски?