Малинский рынок в Житомире продолжит работать, но только для оптовиков

«Мы вчера общались долго с владельцем Малинского рынка, объяснили ситуацию, очень подробно все объяснили. Оперативным штабом принято решение, что Малинский рынок будет работать исключительно, как оптовый рынок. Будут только заезжать оптовики, мы не увидим там бабушек с авоськами, которые будут ходить и перебирать яблоки руками. Мы понимание, что очень много продуктовых магазинов там закупаются. Вся ответственность лежит на владельце. Нам не интересно, что там какой-то магазинчик открылся. Я точно могу вам сказать, что ни о деньгах, ни о чем другом речь не шла, исключительно о безопасности граждан и точно никто там не закрывал для того, чтобы открыть. Объяснили владельцу, что вся ответственность лежит на нем», - сообщил председатель облгосадминистрации.