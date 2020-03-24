Малинский рынок в Житомире продолжит работать, но только для оптовиков

В Житомирской ОГА провели совещание с владельцем Малинского рынка и начальником ГУНП в Житомирской области по поводу работы рынка. Точки розничной торговли должны быть закрыты и в дальнейшем будет работать только оптовый рынок.
Об этом председатель ОГА Виталий Бунечко рассказал в комментарии сайту Житомир инфо
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«Мы вчера общались долго с владельцем Малинского рынка, объяснили ситуацию, очень подробно все объяснили. Оперативным штабом принято решение, что Малинский рынок будет работать исключительно, как оптовый рынок. Будут только заезжать оптовики, мы не увидим там бабушек с авоськами, которые будут ходить и перебирать яблоки руками. Мы понимание, что очень много продуктовых магазинов там закупаются. Вся ответственность лежит на владельце. Нам не интересно, что там какой-то магазинчик открылся. Я точно могу вам сказать, что ни о деньгах, ни о чем другом речь не шла, исключительно о безопасности граждан и точно никто там не закрывал для того, чтобы открыть. Объяснили владельцу, что вся ответственность лежит на нем», - сообщил председатель облгосадминистрации.
Приобрести продукты на рынке смогут только оптовики. За нарушение правил владельца оштрафуют, а рынок могут закрыть.
«Мы понимаем потребность граждан в тех продуктах, которые затем будут продаваться в магазинах продуктовых. Госпродпотребслужба разработает алгоритм. Обрабатываются автомобили, которые туда заезжают, антисептические мероприятия там проводятся, все обеспечены масками. В случае несоблюдения хотя бы одного правила, мы рынок сразу закроем. Это касается всех оптовых рынков»
, - отметил Виталий Бунечко.
Как сообщалось, 23 марта в Житомире по улице Малинской образовалась пробка из десятков автомобилей
– все они пытались попасть на оптовый рынок.