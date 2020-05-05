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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 5 » 11:57:05

В Житомире закрывают на карантин одно из общежитий

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В Житомире закрывают на карантин одно из общежитий

 В Житомире закрывают на карантин общежитие по проспекту Мира, 12, где обнаружили три лабораторно подтвержденных случаях коронавируса.

Эту информацию подтвердила на брифинге 5 мая заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко.

«Да это правда. Там обнаружили три лица, больных коронавирусом. Сейчас проверяются их контакты. Люди все изолированы и предупреждены, что они могут быть потенциально опасными», - сообщила Наталья Остапченко.

По состоянию на утро 5 мая коронавирус обнаружили у 152 жителей Житомира.
Тэги: Карантин, общежитие, Житомир
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