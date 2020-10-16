В Житомире умер инфицированный COVID-19 семейный врач

В Житомире от коронавируса умерла 66-летняя женщина, которая работала семейным врачом - это первый в городе летальный случай среди медработников.
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на заместителя главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи Людмилу Бондаренко.
«От коронавируса умер 66-летний семейная врач, которая работала в амбулатории. Ее состояние было не тяжелым. Вместе со своим врачом она приняла взвешенное решение лечиться амбулаторно. Учитывая, что у нее была тяжелая сопутствующая патология, ей предложили стационарное лечение, от которого она воздержалась», - отметила Бондаренко.
По ее словам, это первый летальный случай среди врачей в Житомире.
По состоянию на 15 октября на Житомирщине подтверждено 9 130 случаев COVID-19, 5 074 человека выздоровели и зафиксировано 161 летальный случай.