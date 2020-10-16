В Житомире умер инфицированный COVID-19 семейный врач

«От коронавируса умер 66-летний семейная врач, которая работала в амбулатории. Ее состояние было не тяжелым. Вместе со своим врачом она приняла взвешенное решение лечиться амбулаторно. Учитывая, что у нее была тяжелая сопутствующая патология, ей предложили стационарное лечение, от которого она воздержалась», - отметила Бондаренко.