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В Житомире умер инфицированный COVID-19 семейный врач

Сегодня, 08:31:35 1384 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире умер инфицированный COVID-19 семейный врач

 В Житомире от коронавируса умерла 66-летняя женщина, которая работала семейным врачом - это первый в городе летальный случай среди медработников.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи Людмилу Бондаренко.
 

«От коронавируса умер 66-летний семейная врач, которая работала в амбулатории. Ее состояние было не тяжелым. Вместе со своим врачом она приняла взвешенное решение лечиться амбулаторно. Учитывая, что у нее была тяжелая сопутствующая патология, ей предложили стационарное лечение, от которого она воздержалась», - отметила Бондаренко.


По ее словам, это первый летальный случай среди врачей в Житомире.

По состоянию на 15 октября на Житомирщине подтверждено 9 130 случаев COVID-19, 5 074 человека выздоровели и зафиксировано 161 летальный случай.
Тэги: Житомир, медики, Смерть, covid19, врач
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