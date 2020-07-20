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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 20 » 16:21:25

В Житомире от осложнений COVID-19 умер мужчина

Сегодня, 16:39:25 682 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире от осложнений COVID-19 умер мужчина

 В Житомире 20 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер мужчина. Это 35-й летальный случай в Житомирской области с начала пандемии.

Об этом во время еженедельного онлайн-брифинга сообщил пресс-секретарь председателя Житомирской облгосадминистрации Юрий Мельник.

Известно, что 56-летний мужчина был жителем пгт Новогуйвинское Житомирского района. Он заболел 30 июня, а был госпитализирован 6 июля. Умер вечером 19 июля.

Он имел имел сопутствующие патологии: ожирение, ишемическую болезнью сердца и постинфарктный кардиосклероз.

По состоянию на 20 июля в Житомирской области коронавирусной инфекцией заболели 1602 жителя, из них 9 - за последние сутки. На сегодня 1253 жителя (более 75%) уже выздоровели.

Тэги: Житомир, covid19, Смерть
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:12:13, Сегодня [Материал]
+2

Это самый настоящий грипозный насморк со страшным названием. Если СМИ начнут описывать какм умирают люди и в каком количестве от туберкулеза, спида. гепатита,. рака, диабета то этот короновирус окажется детской забавой. Но на сегодняшний день это рычаг устрашения любой власти , любого государства....и я вижу что он очень нравится чиновникам
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