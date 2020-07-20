В Житомире от осложнений COVID-19 умер мужчина

В Житомире 20 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер мужчина. Это 35-й летальный случай в Житомирской области с начала пандемии.
Об этом во время еженедельного онлайн-брифинга сообщил пресс-секретарь председателя Житомирской облгосадминистрации Юрий Мельник.
Известно, что 56-летний мужчина был жителем пгт Новогуйвинское Житомирского района. Он заболел 30 июня, а был госпитализирован 6 июля. Умер вечером 19 июля.
Он имел имел сопутствующие патологии: ожирение, ишемическую болезнью сердца и постинфарктный кардиосклероз.
По состоянию на 20 июля в Житомирской области коронавирусной инфекцией заболели 1602 жителя, из них 9 - за последние сутки. На сегодня 1253 жителя (более 75%) уже выздоровели.