В Житомире депутаты и предприниматели приобрели медикам «скорой» средства защиты. ФОТО

«Работники скорой помощи являются первыми, кто контактирует с людьми, у которых есть подозрение на COVID-19. Наша помощь и поддержка необходима им в первую очередь. Обеспечение условий для работы медицинских работников сегодня - это наша безопасность и здоровье завтра», - отметил Юрий Моисеев.

«Просим всех соблюдать правила самоизоляции и карантина. Оставаясь дома, вы останавливаете распространение вируса. Если чувствуете симптомы - звоните 103, вызывайте бригаду экстренной медицинской помощи. Врачи готовы оказывать помощь. Спасибо городской власти за поддержку, только объединив наши усилия, мы победим вирус», - отметила и.о. директора Центра Светлана Мошковская.

«Мы с Александром Раковичем приобрели это за собственные средства, также присоединились местные предприниматели-строители. Медикам «скорой» мы передали 50 карточек, которые пополнили на 100 грн каждую, две упаковки масок, по 200 штук каждая, и 50 комплектов защитных костюмов», - сказал Юрий Моисеев.