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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 25 » 11:48:34

В Житомире депутаты и предприниматели приобрели медикам «скорой» средства защиты. ФОТО

Сегодня, 11:58:34 1185 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире депутаты и предприниматели приобрели медикам «скорой» средства защиты. ФОТО

 Депутаты Житомирского городского совета передали Центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф средства индивидуальной защиты. Защитные костюмы и маски для медицинского учреждения привезли депутаты Юрий Моисеев и Александр Ракович.
 

«Работники скорой помощи являются первыми, кто контактирует с людьми, у которых есть подозрение на COVID-19. Наша помощь и поддержка необходима им в первую очередь. Обеспечение условий для работы медицинских работников сегодня - это наша безопасность и здоровье завтра», - отметил Юрий Моисеев.


Также медицинскому персоналу были предоставлены транспортные карты, благодаря которым работники скорой смогут пользоваться городским общественным транспортом.
 

«Просим всех соблюдать правила самоизоляции и карантина. Оставаясь дома, вы останавливаете распространение вируса. Если чувствуете симптомы - звоните 103, вызывайте бригаду экстренной медицинской помощи. Врачи готовы оказывать помощь. Спасибо городской власти за поддержку, только объединив наши усилия, мы победим вирус», - отметила и.о. директора Центра Светлана Мошковская.


В комментарии сайту Житомир инфо Моисеев рассказал, что средства защиты и транспортные карты были приобретены не за бюджетные средства.
 

«Мы с Александром Раковичем приобрели это за собственные средства, также присоединились местные предприниматели-строители. Медикам «скорой» мы передали 50 карточек, которые пополнили на 100 грн каждую, две упаковки масок, по 200 штук каждая, и 50 комплектов защитных костюмов», - сказал Юрий Моисеев.


Он отметил, что «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» является коммунальным предприятием Житомирского областного совета, средства из городского бюджета на его поддержку направить можно только за счет субвенции, поэтому депутаты решили действовать таким путем.





Тэги: депутаты, скорая помощь, Житомир, помощь
Комментариев: 6
Pound
1 Life is life (Pound)   • 12:04:12, Сегодня [Материал]
+3

А просто щось дати без піару (беручи під уваги скільки ви вкрали у цього народу) - никак?
RaID
3 Сергій (RaID)   • 14:06:42, Сегодня [Материал]
+1

Що і потрібно було довести. Коли ніхто не знає що вони допомагають всі хають що вони не допомагають. Коли вони вже показують що вони допомагають щоб їх не хаяли - все одно хаять, бо без піара ніззя... Люди, ви ж самі цього просили коли хаяли що вони не допомагають. Вам не вгодити ніяк. Суцільне постійно невдоволене суспільство.
viking62
2 viking (viking62)   • 12:32:45, Сегодня [Материал]
+1

Без пиара никак, такова их сущность
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 14:14:36, Сегодня [Материал]
0

как это происходило в Китае

https://sinologist.livejournal.com/442499.html
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 15:49:19, Сегодня [Материал]
+1

ДЕБИЛЫ, хватит пиариться на народной беде!
РАБОТАЙТЕ ИЛИ ИДИТЕ НА...Й!!!
MAS-ter
6 Mast (MAS-ter)   • 16:02:50, Сегодня [Материал]
0

У житомирян разумных эти существа на фото должны уже давно вызывать рвотный рефлекс.
Пускай моисей расскажет сколько он в прибрежной зоне Тетерева участков заимел. И как украл коммунальные помещения у общины. Ракович пусть расскажет про ремонт дорог. Или как он на много миллионов нахитрил себе дорогу на свою базу за счет житомирян. Или про фирму Автомагистраль.
Народ, это не пиар. Это проба оправдаться перед вами. Дальше все зависит от вас. Пустите их опять порулить городом?
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