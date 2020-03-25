В Житомире депутаты и предприниматели приобрели медикам «скорой» средства защиты. ФОТО

«Работники скорой помощи являются первыми, кто контактирует с людьми, у которых есть подозрение на COVID-19. Наша помощь и поддержка необходима им в первую очередь. Обеспечение условий для работы медицинских работников сегодня - это наша безопасность и здоровье завтра», - отметил Юрий Моисеев.
«Просим всех соблюдать правила самоизоляции и карантина. Оставаясь дома, вы останавливаете распространение вируса. Если чувствуете симптомы - звоните 103, вызывайте бригаду экстренной медицинской помощи. Врачи готовы оказывать помощь. Спасибо городской власти за поддержку, только объединив наши усилия, мы победим вирус», - отметила и.о. директора Центра Светлана Мошковская.
«Мы с Александром Раковичем приобрели это за собственные средства, также присоединились местные предприниматели-строители. Медикам «скорой» мы передали 50 карточек, которые пополнили на 100 грн каждую, две упаковки масок, по 200 штук каждая, и 50 комплектов защитных костюмов», - сказал Юрий Моисеев.
https://sinologist.livejournal.com/442499.html
РАБОТАЙТЕ ИЛИ ИДИТЕ НА...Й!!!
Пускай моисей расскажет сколько он в прибрежной зоне Тетерева участков заимел. И как украл коммунальные помещения у общины. Ракович пусть расскажет про ремонт дорог. Или как он на много миллионов нахитрил себе дорогу на свою базу за счет житомирян. Или про фирму Автомагистраль.
Народ, это не пиар. Это проба оправдаться перед вами. Дальше все зависит от вас. Пустите их опять порулить городом?