Житомиряне просят мэрию запретить шумные ремонты в квартирах во время карантина

"В Украине введен и недавно продлен карантин. Согласно рекомендациям следует оставаться дома и избегать людных мест. Многие люди или работают из дома, или отправлены в отпуск, или за свой счет. Любые развлекательные учреждения и центры досуга закрыты. То есть все делается для того, чтобы люди как можно реже выходили из дома. В то же время шумные работы не ограничены и законодательно владелец имеет полное право устроить месячный ремонт. Шум от перфораторов или молотков утомляет, мешает эффективно выполнять свою работу и просто раздражает. Чрезмерный шум от ремонтов заставляет искать облегчение на улице, тем самым уменьшая эффективность карантинных мероприятий. Просьба запретить шумные работы в жилых помещения до окончания карантина. То есть в этот период применить нормы выходных/праздничных дней", - говорится в петиции.