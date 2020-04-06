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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 6 » 08:40:37

Житомиряне просят мэрию запретить шумные ремонты в квартирах во время карантина

Сегодня, 08:51:37 2467 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне просят мэрию запретить шумные ремонты в квартирах во время карантина

 В мэрию Житомира обратились с инициативой запретить проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах на период карантина.

Соответствующая петиция зарегистрирована на портале e-dem.in.ua, ее автором является Вячеслав Мищеряков.
 

"В Украине введен и недавно продлен карантин. Согласно рекомендациям следует оставаться дома и избегать людных мест. Многие люди или работают из дома, или отправлены в отпуск, или за свой счет. Любые развлекательные учреждения и центры досуга закрыты. То есть все делается для того, чтобы люди как можно реже выходили из дома. В то же время шумные работы не ограничены и законодательно владелец имеет полное право устроить месячный ремонт. Шум от перфораторов или молотков утомляет, мешает эффективно выполнять свою работу и просто раздражает. Чрезмерный шум от ремонтов заставляет искать облегчение на улице, тем самым уменьшая эффективность карантинных мероприятий. Просьба запретить шумные работы в жилых помещения до окончания карантина. То есть в этот период применить нормы выходных/праздничных дней", - говорится в петиции.


Поддержать инициативу можно по ссылке. Чтобы петицию рассмотрели в городском совете, она должна собрать 300 подписей до конца месяца.
Тэги: Ремонт, петиция, Карантин, Житомир
Комментариев: 5
Zen_Garden
1 Yuri (Zen_Garden)   • 09:32:12, Сегодня [Материал]
-1

Пусть запретят шумно круглосуточно. Соседи снизу достали уже.
sofi
2 Ksenia (sofi)   • 11:40:32, Сегодня [Материал]
-4

Що робити людям, які купили житло до карантину, можливо вклавши останні гроші чи живучи на зйомній квартирі? Комусь заважає шум, а хтось може хоче швидше переїхати в свою квартиру, особливо зараз, коли стільки людей без роботи сидить вдома. А ось це "Шум от перфораторов или молотков утомляет ... и просто раздражает" такий типовий егоїзм. Давайте заборонимо писати безглузді петиції, бо це теж втомлює і дратує
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 11:47:18, Сегодня [Материал]
+2

а що робити людям, які слухають звуки ремонтів цілий рік? на вихідних в тому числі? у нас же банально ніхто не дотримується норм та законів. і ніяка структура це не контролює, треба почати хоча б з цього.

"такий типовий егоїзм" – це право людини на спокійне життя в своїй оселі.
sofi
4 Ksenia (sofi)   • 12:14:59, Сегодня [Материал]
0

Ви пишете про людей, які і так завжди ігнорують правила (і успішно продовжать, навіть якщо зараз введуть заборони, бо поліція з таким взагалі не працює). Я писала про людей, які в даний момент все роблять у рамках правил.
Просто найдивніше, коли на ремонти жаліються люди у новобудовах, які самі нещодавно заїхали і їх робочі теж комусь перед цим заважали. Але тепер, коли заважають саме їм, то потрібно скаржитись і забороняти все.
google
5 Гугиль (google)   • 13:30:15, Сегодня [Материал]
0

аха ххааа...На карантине активировались Папы Карлы...будут мастерить теперь дома
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