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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 29 » 13:28:04

На севере Житомирщины снова масштабный пожар: огонь уничтожил 500 га заповедника

Сегодня, 13:43:22 616 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На севере Житомирщины снова масштабный пожар: огонь уничтожил 500 га заповедника

 На территории Полесского природного заповелника в Житомирской области произошел пожар. Лес вблизи села Рудня-Перганская Олевского района пылает в результате возгорания сухой травы.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Житомирской ОГА Владимир Федоренко.

С помощью привлеченной авиации ГСЧС (3 самолета АН-32П) удалось ликвидировать верховой пожар.

Сейчас осуществляется тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. Огонь уничтожил 500 га заповедника и 120 га лесных массивов АПК.

На месте работают 29 пожарных машин, 11 тракторов, привлечено 190 человек – работники лесничества и силы ГСЧС.

 
Тэги: Житомирская область, заповедник, пожар
Комментариев: 2
kolia-68
1 kolia-608 (kolia-68)   • 16:12:48, Сегодня [Материал]
+1

"санитары леса" в пагонах заметают следы своих санитарных вырубок.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:38:30, Сегодня [Материал]
0

Депутаты областного совета выделили/подарили земли заповедника каким-то олигархам. Но добывать ископаемые те не могут потому, что земли являются заповедником. Поэтому до тех пор, пока они всё не выжгут, они не угомонятся.
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