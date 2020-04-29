На севере Житомирщины снова масштабный пожар: огонь уничтожил 500 га заповедника

На территории Полесского природного заповелника в Житомирской области произошел пожар. Лес вблизи села Рудня-Перганская Олевского района пылает в результате возгорания сухой травы.
Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Житомирской ОГА Владимир Федоренко
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С помощью привлеченной авиации ГСЧС (3 самолета АН-32П) удалось ликвидировать верховой пожар.
Сейчас осуществляется тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. Огонь уничтожил 500 га заповедника и 120 га лесных массивов АПК.
На месте работают 29 пожарных машин, 11 тракторов, привлечено 190 человек – работники лесничества и силы ГСЧС.