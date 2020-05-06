Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 06.05.2020    16:41:31
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 6 » 08:25:08

В заповеднике на Житомирщине полностью ликвидировали пожар

Сегодня, 08:39:08 360 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В заповеднике на Житомирщине полностью ликвидировали пожар

 Спасатели и лесники продолжают бороться с пожарами на севере области. В частности, в течение вторника на Житомирщине ликвидировали пожар на территории заповедника. Об этом информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"5 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района", - сообщили спасатели.

По состоянию на 7 часовутра 6 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 94 человека и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 54 человека личного состава и 21 единица техники.

Вчера спасатели сообщали о ликвидации пожаров на Житомирщине, которые начались еще в середине апреля.
Тэги: Житомирская область, пожар, заповедник
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus