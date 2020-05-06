В заповеднике на Житомирщине полностью ликвидировали пожар

Спасатели и лесники продолжают бороться с пожарами на севере области. В частности, в течение вторника на Житомирщине ликвидировали пожар на территории заповедника. Об этом информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям
.
"5 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района"
, - сообщили спасатели.
По состоянию на 7 часовутра 6 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 94 человека и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 54 человека личного состава и 21 единица техники.
Вчера спасатели сообщали о ликвидации пожаров на Житомирщине, которые начались еще в середине апреля
.