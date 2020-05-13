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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Май » 13 » 08:59:24

Люстрированный в 2014 году заместитель прокурора Житомирской области восстановился на должности

Вчера, 09:04:24 2094 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Люстрированный в 2014 году заместитель прокурора Житомирской области восстановился на должности

 Владимир Кобернюк, люстрированный в октябре 2014 года на основании закона «Об очистке власти», восстановился на должности заместителя прокурора Житомирской области.

Кроме того, он получил по решению суда зарплату. Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Кобернюк обнародовал 8 мая, передает Житомир инфо.

Отмечается, что 29 апреля 2020 года он получил от прокуратуры Житомирской области зарплату по основному месту работы в размере 658 тыс. 874 грн.

Также Кобернюк сообщает, что 17 февраля текущего года получил подарок в неденежной форме от Осадчук Александры Кузьминичны - квартиру в Житомире общей площадью 144 кв. м стоимостью 10 тыс. грн и земельный участок в селе Глыбочица Житомирского района площадью 1000 кв. м стоимостью 2 тыс. грн.


 
Также 8 мая Владимир Кобернюк, заместитель прокурора области, обнародовал ежегодную декларацию, где указано, что его доходами в 2019 году были пенсия - 138 тыс. 410 грн, зарплата за преподавательскую работу в Житомирском педагогическом университете (именно так указано в декларации название ЖГУ - ред.) - 36 тыс. 559 грн, от занятия независимой профессиональной деятельностью - 4 тыс. 837, за проданное недвижимое имущество от Мартынюка Анатолия Игоревича - 27 тыс. грн. Также Кобернюк указывает, что получил 27 тыс. грн от профсоюза, а источником выплат указана жена.



Тэги: суд, прокуратура, Люстрация
Комментариев: 4
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 09:11:26, Вчера [Материал]
+6

квартира 144 квадрата за 10 тысяч гривен, прикольно :)
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 09:39:56, Вчера [Материал]
+3

Ну і нахрена такі закони?
Pound
3 Life is life (Pound)   • 11:43:07, Вчера [Материал]
+2

Якщо в нас закони га.но і все до с.аки, то навіщо писати це і дратувати людей? Просто наше законодавство і державу, ну просто не можна не назвати - ідіоти сплошні. Напевно і в Африці не найдеш таких придурків, як ми.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:28:19, Вчера [Материал]
+1

30 апреля 2020 года уволили в Украине 900 прокуроров, а принимают на работу старые кадры в лице Коберника
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