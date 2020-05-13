Владимир Кобернюк, люстрированный в октябре 2014 года на основании закона «Об очистке власти», восстановился на должности заместителя прокурора Житомирской области.
Кроме того, он получил по решению суда зарплату. Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии
Кобернюк обнародовал 8 мая, передает Житомир инфо
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Отмечается, что 29 апреля 2020 года он получил от прокуратуры Житомирской области зарплату по основному месту работы в размере 658 тыс. 874 грн.
Также Кобернюк сообщает, что 17 февраля текущего года получил подарок в неденежной форме от Осадчук Александры Кузьминичны - квартиру в Житомире общей площадью 144 кв. м стоимостью 10 тыс. грн и земельный участок в селе Глыбочица Житомирского района площадью 1000 кв. м стоимостью 2 тыс. грн.
Также 8 мая Владимир Кобернюк, заместитель прокурора области, обнародовал ежегодную декларацию
, где указано, что его доходами в 2019 году были пенсия - 138 тыс. 410 грн, зарплата за преподавательскую работу в Житомирском педагогическом университете (именно так указано в декларации название ЖГУ - ред.) - 36 тыс. 559 грн, от занятия независимой профессиональной деятельностью - 4 тыс. 837, за проданное недвижимое имущество от Мартынюка Анатолия Игоревича - 27 тыс. грн. Также Кобернюк указывает, что получил 27 тыс. грн от профсоюза, а источником выплат указана жена.
Люстрированный в 2014 году заместитель прокурора Житомирской области восстановился на должности