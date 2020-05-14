В Житомире пьяный водитель скрылся с места ДТП и предлагал взятку полицейским

"14 мая, около 15 часов, во время патрулирования проспекта Мира, инспекторы полиции заметили автомобиль, который был причастен к ДТП и скрылся с места происшествия. Патрульные остановили автомобиль и при общении с водителем автомобиля ЗАЗ, обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.