В Житомире пьяный водитель скрылся с места ДТП и предлагал взятку полицейским

14 мая в Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие, один из участников которого скрылся. Позже правоохранителям заметили на проспекте Мира автомобиль-беглец.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"14 мая, около 15 часов, во время патрулирования проспекта Мира, инспекторы полиции заметили автомобиль, который был причастен к ДТП и скрылся с места происшествия. Патрульные остановили автомобиль и при общении с водителем автомобиля ЗАЗ, обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
По информации полиции, чтобы избежать штрафа, водитель предложил патрульным взятку. Поэтому на мужчину составили сразу несколько административных материалов.
"На 32-летнего водителя автомобиля ЗАЗ патрульные составили ряд административных материалов, а именно, протокол по ч.4 ст.130 (Употребление водителем алкоголя после ДТП с его участием), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и протокол по ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП"
, - сообщают правоохранители.