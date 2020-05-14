Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 15.05.2020    06:00:35
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 14 » 17:53:26

В Житомире пьяный водитель скрылся с места ДТП и предлагал взятку полицейским

Вчера, 18:04:26 871 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире пьяный водитель скрылся с места ДТП и предлагал взятку полицейским

 14 мая в Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие, один из участников которого скрылся. Позже правоохранителям заметили на проспекте Мира автомобиль-беглец.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
 

"14 мая, около 15 часов, во время патрулирования проспекта Мира, инспекторы полиции заметили автомобиль, который был причастен к ДТП и скрылся с места происшествия. Патрульные остановили автомобиль и при общении с водителем автомобиля ЗАЗ, обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.




По информации полиции, чтобы избежать штрафа, водитель предложил патрульным взятку. Поэтому на мужчину составили сразу несколько административных материалов.

"На 32-летнего водителя автомобиля ЗАЗ патрульные составили ряд административных материалов, а именно, протокол по ч.4 ст.130 (Употребление водителем алкоголя после ДТП с его участием), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и протокол по ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП", - сообщают правоохранители.
Тэги: дтп, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus