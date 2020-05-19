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Курил в доме: на пожаре в Житомирской области погиб мужчина

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Курил в доме: на пожаре в Житомирской области погиб мужчина

 19 мая в селе Ходаки Коростенского района произошел пожар в частном жилом доме. Вследствие чрезвычайного происшествия погиб владелец жилья.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.

"На место происшествия выехали специалисты 8-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия спасателей по внешним признакам горели деревянная веранда, частично крыша и помещения внутри", - информирует госслужба.

Пожарным удалось оперативно локализовать и ликвидировать возгорание. В процессе тушения на полу между комнатами спасатели нашли 50-летнего мужчину, без признаков жизни.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожности при курении. По словам сельского головы, погибший проживал сам, курил в доме и злоупотреблял алкоголем. Окончательная причина пожара устанавливается.
Тэги: дом, погиб, пожар, Житомирщина
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