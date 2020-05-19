Курил в доме: на пожаре в Житомирской области погиб мужчина

19 мая в селе Ходаки Коростенского района произошел пожар в частном жилом доме. Вследствие чрезвычайного происшествия погиб владелец жилья.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
"На место происшествия выехали специалисты 8-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия спасателей по внешним признакам горели деревянная веранда, частично крыша и помещения внутри"
, - информирует госслужба.
Пожарным удалось оперативно локализовать и ликвидировать возгорание. В процессе тушения на полу между комнатами спасатели нашли 50-летнего мужчину, без признаков жизни.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожности при курении. По словам сельского головы, погибший проживал сам, курил в доме и злоупотреблял алкоголем. Окончательная причина пожара устанавливается.