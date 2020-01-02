Героический поступок 13-летнего парня спас жизнь пожилой пенсионерки

В Житомирской области 13-летний парень спас из горящего дома 88-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно покинуть жилище. О героическом поступке ребенка "Журналу Житомира
" сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
"13-летний Виктор Ващенко житель села Дружбовка Коростенского района шел по улице и увидел дым из окна частного дома. Зачерпнув ведро воды из колодца во дворе, юноша побежал внутрь. Витя вылил его в "сенях" и начал искать хозяйку. Бабушка сидела на кровати в одной из комнат. Мальчик вывел ее на улицу и побежал сообщить о пожаре соседям и внуку, который проживает в конце улицы. В это время пенсионерка сказала, что в доме должен быть еще один ее внук из Киева. Селяне позвонили на "101" и пошли на поиски мужчины", - рассказывают в ГСЧС.
Внук, ориентировочно 40-летнего возраста, спал на кровати в дальней комнате. Граждане разбудили его и вывели из дома. Ни бабушка, ни ее родственник в медицинской помощи не нуждались.
Пока селяне спасали жителей дома, доступ кислорода способствовал быстрому распространению огня по деревянному дому. На момент прибытия огнеборцев 37-го Государственного пожарно-спасательного поста пламя уже полностью охватило дом изнутри и половину крыши. На помощь было привлечено еще отделение 8-й Государственной пожарно-спасательной части.
"Поскольку рядом не было водоисточника, специалистам ГСЧС пришлось ездить на дозаправку водой на реку, в 7 км от места происшествия. В 14:49 пожар был локализован и после длительного проливания конструкций дома в 19:03 ликвидировали"
, - рассказывают спасатели.
Причина возникновения возгорания и все обстоятельства устанавливаются. Что касается юного героя, то 13-летний Виктор будет награжден Управлением ГСЧС Житомирщины, а также представлен на участие во Всеукраинской акции "Герой-спасатель года".