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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 3 » 14:50:15

Трагедия на Житомирщине: мужчина не успел спасти из горящего дома свою старушку-мать

Сегодня, 15:25:15 528 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Трагедия на Житомирщине: мужчина не успел спасти из горящего дома свою старушку-мать

 В Житомирской области на пожаре погибла 95-летняя женщина. Трагический случай произошел в селе Ивановичи Черняховского района. Как сообщили "ЖЖ" в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в селе загорелся деревянный жилой дом, на момент пожара в нем находилась 95-летняя владелица жилья, ее сын и сестра.

До приезда пожарных мужчина смог вывести из горящего здания тетку, однако мать спасти не удалось.

"Из-за позднего вызова огонь успел полностью охватить дом площадью 35 кв. м. Еще до приезда пожарных сын 95-летней владелицы жилья успел спасти из горящего здания ее сестру. Старушка лежащая и самостоятельно не передвигается. После чего он бросился спасать свою мать, но уже не мог попасть в полностью охваченный огнем дом", - рассказывают спасатели.

Пожар был ликвидирован, при обследовании пепелища бойцы ГСЧС обнаружили тело 95-летней женщины без признаков жизни. Сейчас причина и окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.
Тэги: Житомирщина, пожар, спасение, дом
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:07:20, Сегодня [Материал]
0

Наверное, звала сына до последнего...
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