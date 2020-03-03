В Житомирской области на пожаре погибла 95-летняя женщина. Трагический случай произошел в селе Ивановичи Черняховского района. Как сообщили "ЖЖ
" в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в селе загорелся деревянный жилой дом, на момент пожара в нем находилась 95-летняя владелица жилья, ее сын и сестра.
До приезда пожарных мужчина смог вывести из горящего здания тетку, однако мать спасти не удалось.
"Из-за позднего вызова огонь успел полностью охватить дом площадью 35 кв. м. Еще до приезда пожарных сын 95-летней владелицы жилья успел спасти из горящего здания ее сестру. Старушка лежащая и самостоятельно не передвигается. После чего он бросился спасать свою мать, но уже не мог попасть в полностью охваченный огнем дом"
, - рассказывают спасатели.
Пожар был ликвидирован, при обследовании пепелища бойцы ГСЧС обнаружили тело 95-летней женщины без признаков жизни. Сейчас причина и окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.
Трагедия на Житомирщине: мужчина не успел спасти из горящего дома свою старушку-мать