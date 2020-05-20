На Житомирщине будут судить владельца подпольного цеха: изготавливал и продавал спирт

В Житомирской области будут cудить мужчину, который незаконно занимался изготовлением этилового спирта. Нелегальный цех действовал в Бердичевском районе, сообщает прокуратура.
В нелегальном цехе, оборудованном специальным оборудованием, правоохранителями выявлено и изъято более 3000 литров этилового спирта стоимостью более 600 тыс. грн.
По данным следствия, физическое лицо, не будучи субъектом предпринимательской деятельности и не имея специального разрешения на право изготовления и реализации подакцизных товаров, незаконно производило этиловый спирт, с целью его дальнейшей реализации.
"В ходе досудебного расследования, которое проводилось следователями СУ ФР Главного управления ГФС в области, собрано достаточно доказательств, подтверждающих противоправные действия обвиняемого"
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Дело будет рассматривать Бердичевский районный суд.