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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 20 » 08:29:37

На Житомирщине будут судить владельца подпольного цеха: изготавливал и продавал спирт

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На Житомирщине будут судить владельца подпольного цеха: изготавливал и продавал спирт

 В Житомирской области будут cудить мужчину, который незаконно занимался изготовлением этилового спирта. Нелегальный цех действовал в Бердичевском районе, сообщает прокуратура.

В нелегальном цехе, оборудованном специальным оборудованием, правоохранителями выявлено и изъято более 3000 литров этилового спирта стоимостью более 600 тыс. грн.

По данным следствия, физическое лицо, не будучи субъектом предпринимательской деятельности и не имея специального разрешения на право изготовления и реализации подакцизных товаров, незаконно производило этиловый спирт, с целью его дальнейшей реализации.

"В ходе досудебного расследования, которое проводилось следователями СУ ФР Главного управления ГФС в области, собрано достаточно доказательств, подтверждающих противоправные действия обвиняемого", - информирует прокуратура Житомирской области.

Дело будет рассматривать Бердичевский районный суд.
Тэги: спирт, суд подпольный цех
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