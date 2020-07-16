Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 17.07.2020    00:44:15
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 16 » 17:40:06

В Житомирскую область свозили этиловый спирт, чтобы производить здесь фальсификат. ФОТО

Вчера, 17:52:06 721 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирскую область свозили этиловый спирт, чтобы производить здесь фальсификат. ФОТО

 В Житомире и Андрушевке правоохранители провели обыски и изъяли почти 1000 литров этилового спирта, предназначенного для изготовления фальсификата. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в прокуратуре Житомирской области.
 

"Досудебным расследованием установлено, что на территорию Житомирщины, с целью сбыта, а также дальнейшего незаконного изготовления фальсифицированной алкогольной продукции, шесть местных жителей организовали поставки из соседней области спирта этилового", - информирует ведомство.


В рамках уголовного производства по складских помещениях и местах проживания фигурантов дела, в городах Житомире и Андрушевке, проведено 6 санкционированных обысков.



Во время обысков обнаружено и изъято почти 1000 литров спирта этилового, которые хранились в емкостях разного объема, ящик готовой водочной продукции сомнительного качества и черновую бухгалтерию.

"Сейчас продукция изъята, принимаются меры по наложению на нее ареста, назначению соответствующих судебных экспертиз, а также установлению всех лиц, причастных к преступной деятельности", - резюмирует прокуратура.

Тэги: фальсификат, прокуратура, спирт
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 19:02:59, Вчера [Материал]
0

Изъяли коноплю... изъяли спирт... веселые будут у полиции выходные)))
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus