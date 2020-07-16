В Житомирскую область свозили этиловый спирт, чтобы производить здесь фальсификат. ФОТО

В Житомире и Андрушевке правоохранители провели обыски и изъяли почти 1000 литров этилового спирта, предназначенного для изготовления фальсификата. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в прокуратуре Житомирской области.
"Досудебным расследованием установлено, что на территорию Житомирщины, с целью сбыта, а также дальнейшего незаконного изготовления фальсифицированной алкогольной продукции, шесть местных жителей организовали поставки из соседней области спирта этилового", - информирует ведомство.
В рамках уголовного производства по складских помещениях и местах проживания фигурантов дела, в городах Житомире и Андрушевке, проведено 6 санкционированных обысков.
Во время обысков обнаружено и изъято почти 1000 литров спирта этилового, которые хранились в емкостях разного объема, ящик готовой водочной продукции сомнительного качества и черновую бухгалтерию.
"Сейчас продукция изъята, принимаются меры по наложению на нее ареста, назначению соответствующих судебных экспертиз, а также установлению всех лиц, причастных к преступной деятельности"
, - резюмирует прокуратура.