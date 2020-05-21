В Житомире «накрыли» мощный конвертационный центр с оборотом более 200 млн гривен

Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 миллионов гривен.
По информации СБУ, "обслуживались" в конвертационном центре более 20 мощных агропромышленных предприятий из Киевской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.
"Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей. Для ее легализации организаторы конверта заключали фиктивные сделки купли-продажи. Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить крупные суммы денег в наличные. Организаторы конверта получали "комиссию" за услуги в зависимости от суммы "проконвертированных" средств", - информирует пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.
По предварительным подсчетам специалистов, за время работы конверта в 2019-2020 годах через него прошло более 200 миллионов гривен.
Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертцентра и подконтрольных структурах, а также помещениях фигурантов уголовного производства.
"У злоумышленников изъято бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащую сформированные документы, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки"
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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
С этим лозунгом шёл Зелебоб, а сейчас рапортируют как успешно во время кризиса повылись надои в налоговую!
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