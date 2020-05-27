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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 27 » 17:53:10

Напоминание житомирянам: 30 мая в городе отключат водоснабжение

Вчера, 17:53:21 1294 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Напоминание житомирянам: 30 мая в городе отключат водоснабжение

 Жителей Житомира просят сделать запас воды на двое суток, так как в субботу, 30 мая, в городе отключат водоснабжение.

Как сообщалось ранее, временное приостановление водоснабжения в Житомире связано с необходимостью проведения работ по реконструкции станции подготовки воды. В то же время бригады водоканала проведут ремонтные работы по замене 8 задвижек на 6 участках центральной части города.
 

Водоснабжение отключат с 00:01 30 мая
Возобновить подачу воды должны до 23:00 30 мая


Сразу после восстановления водоснабжения будет проводиться дезинфекция городской водопроводной системы, которая продлится до 23:00 31 мая.

В это время не рекомендуется использовать воду для приготовления пищи, в то же время она пригодна для стирки, мытья посуды и гигиенических процедур.
Тэги: Житомир, вода, водоканал, Ремонт
Комментариев: 1
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 19:03:00, Вчера [Материал]
+3

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