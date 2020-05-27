Напоминание житомирянам: 30 мая в городе отключат водоснабжение

Жителей Житомира просят сделать запас воды на двое суток, так как в субботу, 30 мая, в городе отключат водоснабжение.
Как сообщалось ранее, временное приостановление водоснабжения в Житомире связано с необходимостью проведения работ по реконструкции станции подготовки воды. В то же время бригады водоканала проведут ремонтные работы по замене 8 задвижек на 6 участках центральной части города.
Водоснабжение отключат с 00:01 30 мая
Возобновить подачу воды должны до 23:00 30 мая
Сразу после восстановления водоснабжения будет проводиться дезинфекция городской водопроводной системы, которая продлится до 23:00 31 мая
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В это время не рекомендуется использовать воду для приготовления пищи, в то же время она пригодна для стирки, мытья посуды и гигиенических процедур.
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