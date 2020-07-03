Водоканал напоминает об отключении и призывает житомирян заблаговременно сделать запас воды

4-5 июля на водопроводной насосной станции Житомира проведут комплексную модернизацию, установив новое оборудование. Для проведения этих работ будет приостановлено водоснабжение города: с 4 июля 00:01 по 5 июля 12:00
.
Об этом напоминает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
"Просим с пониманием отнестись к ситуации: мы продолжаем реконструкцию водопроводных очистных сооружений, что позволит нам попрощаться с советским оборудованием и технологиями, заменив их на современное оборудование и европейские технологии. Техническое и строительное состояние павильонов неудовлетворительное. Необходимость их реконструкции и технического перевооружения объясняется физической изношенностью объектов", - отмечает КП.
Житомирянам советуют сделать запас воды на двое суток, а жителей верхних этажей призывают не ждать вечера, а набрать воду заранее.
"Вечером вследствие того, что именно в это время суток все жители дома одновременно начинают наполнять емкости водой, давление ее подачи снизится"
, - объясняет водоканал.
В учреждения социальной сферы будет осуществлен подвоз воды.
Как сообщал "Журнал Житомира
", накануне отключения воды городской голова Житомира призвал житомирян набраться терпения
.