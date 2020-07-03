Водоканал напоминает об отключении и призывает житомирян заблаговременно сделать запас воды

"Просим с пониманием отнестись к ситуации: мы продолжаем реконструкцию водопроводных очистных сооружений, что позволит нам попрощаться с советским оборудованием и технологиями, заменив их на современное оборудование и европейские технологии. Техническое и строительное состояние павильонов неудовлетворительное. Необходимость их реконструкции и технического перевооружения объясняется физической изношенностью объектов", - отмечает КП.