Область хочет вернуть в свое подчинение маршрутки, которые недавно внесли в городскую сеть

«Область сейчас хочет забрать все пригородные маршруты, снова, как это было несколько лет назад. У меня была встреча с главой областной администрации Виталием Ивановичем, он пообещал разобраться с этим вопросом. Здесь проблема даже не в том, что кто-то желает проводить конкурс, или не проводить. Благодаря оптимизации маршрутной сети мы смогли сократить количество автобусов, которые передвигаются по городу - это уменьшение экологической и транспортной нагрузки на город. Второй момент, житомирские маршрутки уже работают с валидаторами, они научились с ними работать. Сначала было сопротивление, сейчас ситуация более-менее нормальная, каждый может рассчитаться по безналу, проехать дешевле. Пригородные на это не пойдут и будет лишняя конкуренция между перевозчиками. Много нужно поработать над этим решением, не думаю, что житомирские перевозчики заинтересованы в этом решении. Возможно есть какая-то компания, которая хочет зайти на этот рынок. Это не плохо, но надо делать это взвешенно», - сказал Сергей Сухомлин.