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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 3 » 18:03:53

Область хочет вернуть в свое подчинение маршрутки, которые недавно внесли в городскую сеть

Вчера, 18:03:53 955 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Область хочет вернуть в свое подчинение маршрутки, которые недавно внесли в городскую сеть

 Житомирский городской совет может потерять полномочия проводить конкурсы на пригородные автобусные маршруты, которые относительно недавно были включены в городскую сеть.

Соответствующее решение планируют принять в Житомирской ОГА. Речь идет, в частности, о маршрутах №110, №126, №147, №104.

Мэр Житомира в комментарии сайту Житомир инфо рассказал, что вопрос возвращения пригородных маршруток в областную автобусную сеть сейчас обсуждается с главой Житомирской ОГА.
 

«Область сейчас хочет забрать все пригородные маршруты, снова, как это было несколько лет назад. У меня была встреча с главой областной администрации Виталием Ивановичем, он пообещал разобраться с этим вопросом. Здесь проблема даже не в том, что кто-то желает проводить конкурс, или не проводить. Благодаря оптимизации маршрутной сети мы смогли сократить количество автобусов, которые передвигаются по городу - это уменьшение экологической и транспортной нагрузки на город. Второй момент, житомирские маршрутки уже работают с валидаторами, они научились с ними работать. Сначала было сопротивление, сейчас ситуация более-менее нормальная, каждый может рассчитаться по безналу, проехать дешевле. Пригородные на это не пойдут и будет лишняя конкуренция между перевозчиками. Много нужно поработать над этим решением, не думаю, что житомирские перевозчики заинтересованы в этом решении. Возможно есть какая-то компания, которая хочет зайти на этот рынок. Это не плохо, но надо делать это взвешенно», - сказал Сергей Сухомлин.


Напомним, Житомир в июне ожидает поставку первой партии новых троллейбусов.
Тэги: маршрутки, Житомир
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:49:04, Вчера [Материал]
0

Стріляти хочь не будуть як у Броварах?
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