На входе в житомирскую больницу установили дезинфицирующие рамки. ФОТО

В Житомирской областной клинической больницы установили дезинфицирующие рамки. Это сделано для предупреждения распространения вирусной инфекции и уровня инфекционной безопасности.
«Оборудование представлено рамкой, которая работает в соответствии с принципом туманообразования. Таким образом, проход через рамку предупреждает возможное попадание вирусов в медицинские помещения за счет полной обработки поверхностей одежды и обуви спиртосодержащим антисептиком»
, - рассказал генеральный директор коммунального некоммерческого предприятия Богдан Леськив.
По информации областного совета, рамки установлены на входе в консультативно-диагностическую поликлинику и в приемное отделение стационара.
«Работа рамки проста. Внутрь заходит человек, нажимает кнопку. При нажатии на кнопку происходит распыление дезинфицирующего раствора в течение нескольких секунд. Чтобы опрыскивание состоялось везде, человеку нужно поднять руки и покрутиться», - рассказал директор больницы.
Туманообразующие рамки - отечественного производства, приобретены на средства медицинского учреждения. Стоимость одной дезинфекционной рамки составляет почти 26 тыс. грн.
Напомним, из-за вспышки коронавирусной инфекции
на карантин закрыли несколько отделений Житомирской областной больницы.
даже наглосаксонская ВОЗ в своей инструкции от 15 мая сего года не рекомендует этого делать....
Spraying individuals with disinfectants (such as in a tunnel, cabinet, or chamber)is not recommended under any circumstances.