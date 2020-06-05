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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 5 » 12:34:10

На входе в житомирскую больницу установили дезинфицирующие рамки. ФОТО

Сегодня, 12:47:10 1050 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На входе в житомирскую больницу установили дезинфицирующие рамки. ФОТО

 В Житомирской областной клинической больницы установили дезинфицирующие рамки. Это сделано для предупреждения распространения вирусной инфекции и уровня инфекционной безопасности.

«Оборудование представлено рамкой, которая работает в соответствии с принципом туманообразования. Таким образом, проход через рамку предупреждает возможное попадание вирусов в медицинские помещения за счет полной обработки поверхностей одежды и обуви спиртосодержащим антисептиком», - рассказал генеральный директор коммунального некоммерческого предприятия Богдан Леськив.

По информации областного совета, рамки установлены на входе в консультативно-диагностическую поликлинику и в приемное отделение стационара.
 

«Работа рамки проста. Внутрь заходит человек, нажимает кнопку. При нажатии на кнопку происходит распыление дезинфицирующего раствора в течение нескольких секунд. Чтобы опрыскивание состоялось везде, человеку нужно поднять руки и покрутиться», - рассказал директор больницы.


Туманообразующие рамки - отечественного производства, приобретены на средства медицинского учреждения. Стоимость одной дезинфекционной рамки составляет почти 26 тыс. грн.

Напомним, из-за вспышки коронавирусной инфекции на карантин закрыли несколько отделений Житомирской областной больницы.





Тэги: Житомир, дезинфекция, больница
Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:51:18, Сегодня [Материал]
-2

Еще и пулеметные гнезда установите......Принимайте и лечите людей ...денег за "короновирус"с бюджета больше не получите...их просто нету....вон Сорос 2 городскую больницу закрыл....навсегда.
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 13:58:13, Сегодня [Материал]
-3

погано, що "психушкі" прикривають. клятий Сорос
lg2013
5 lg (lg2013)   • 14:34:15, Сегодня [Материал]
0

А хто гроші за СV одержав з обласної? Як їм платять, так вони і лікують. Надійся, що тебе хтось буде безплатно лікувати.
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 14:10:49, Сегодня [Материал]
+2

"рамки установлены на входе в консультативно-диагностическую поликлинику и в приемное отделение стационара" - а все другие двери закрыты?
melan
4 melan (melan)   • 14:18:04, Сегодня [Материал]
0

сколько денег потрачено на это удовольствие????
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 14:38:55, Сегодня [Материал]
+2

ну и бараны
даже наглосаксонская ВОЗ в своей инструкции от 15 мая сего года не рекомендует этого делать....

Spraying individuals with disinfectants (such as in a tunnel, cabinet, or chamber)is not recommended under any circumstances.
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 15:13:33, Сегодня [Материал]
0

Зато сколько одежды теперь можно испортить этой "душевой кабинкой" на входе.
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