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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 10 » 15:40:29

Ночью в Житомире сгорел автомобиль: подозревают поджог. ФОТО

Вчера, 15:56:29 1138 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью в Житомире сгорел автомобиль: подозревают поджог. ФОТО

 Сегодня ночью в центре Житомира сгорел легковой автомобиль Ford Focus. Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания может быть поджог.

Об этом сообщили в Житомирском городском отделе управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

"В 2:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что легковой автомобиль, который расположен во дворе жилого дома полностью охвачен огнем. В 2:47 пожар был локализован и в 3:11 полностью ликвидирован. Однако огонь успел уничтожить полностью автомобиль", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара привлекались четверо спасателей и одна единица пожарной техники. Окончательные причины происшествия устанавливаются специалистами.






 
Тэги: Автомобиль, Поджог, Житомир, пожар
Комментариев: 3
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 16:42:56, Вчера [Материал]
+1

Что там подозревать, если есть видео пожога
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 16:50:41, Вчера [Материал]
-9

Это только "путинская агрессия" за секунду определяется, например при взрыве складов. Многие ли потом узнают, что путен оказался не при чём, о чём тихонько сообщили власти?
yello68
3 Константин (yello68)   • 18:03:49, Вчера [Материал]
+1

А Поджог знает о том,что его подозревают?
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