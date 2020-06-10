Ночью в Житомире сгорел автомобиль: подозревают поджог. ФОТО

Сегодня ночью в центре Житомира сгорел легковой автомобиль Ford Focus. Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания может быть поджог.
Об этом сообщили в Житомирском городском отделе управления ГСЧС Украины в Житомирской области.
"В 2:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что легковой автомобиль, который расположен во дворе жилого дома полностью охвачен огнем. В 2:47 пожар был локализован и в 3:11 полностью ликвидирован. Однако огонь успел уничтожить полностью автомобиль"
, - говорится в сообщении.
Для ликвидации пожара привлекались четверо спасателей и одна единица пожарной техники. Окончательные причины происшествия устанавливаются специалистами.