Купались в без присмотра родителей: в Житомирской области утонул 9-летний мальчик

"Группа детей (около 10 человек), купались в реке Уборть в г.Олевск без присмотра родителей. Через некоторое время они заметили, что одного из них нет. Взрослые, которые отдыхали рядом на берегу, обнаружили тело 9-летнего парня в воде у суши уже без признаков жизни", - говорится в сообщении.