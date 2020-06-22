Купались в без присмотра родителей: в Житомирской области утонул 9-летний мальчик

В городе Олевск Житомирской области утонул 9-летний мальчик. Известно, что ребенок пошел на реку с группой сверстников без сопровождения родителей.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Группа детей (около 10 человек), купались в реке Уборть в г.Олевск без присмотра родителей. Через некоторое время они заметили, что одного из них нет. Взрослые, которые отдыхали рядом на берегу, обнаружили тело 9-летнего парня в воде у суши уже без признаков жизни", - говорится в сообщении.
С начала года на водоемах Житомирской области утонуло уже 18 человек, среди которых двое детей. В Барановке две недели назад во время отдыха на местном пруду утонула 14-летняя школьница
.