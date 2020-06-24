В центре Житомира ВАЗ врезался в троллейбус: момент ДТП попал на видео

В Житомире на перекрестке улиц Киевской и Небесной сотни легковушка ВАЗ протаранила троллейбус. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 24 июня, около 6:50.
Об этом в соцсети сообщает КП «Городской информационный центр»
. Также коммунальное предприятие опубликовало видео с камер наблюдения.
На видеозаписи видно, как водитель ВАЗ 2101 не смог вовремя затормозить и врезался в заднюю часть троллейбуса.
ДТП обошлось без пострадавших. Полиция на водителя легковушки составила протокол по статье 124 КУоАП.