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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 24 » 11:21:08

В центре Житомира ВАЗ врезался в троллейбус: момент ДТП попал на видео

Сегодня, 11:48:47 1294 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира ВАЗ врезался в троллейбус: момент ДТП попал на видео

 В Житомире на перекрестке улиц Киевской и Небесной сотни легковушка ВАЗ протаранила троллейбус. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 24 июня, около 6:50.

Об этом в соцсети сообщает КП «Городской информационный центр». Также коммунальное предприятие опубликовало видео с камер наблюдения.

На видеозаписи видно, как водитель ВАЗ 2101 не смог вовремя затормозить и врезался в заднюю часть троллейбуса.

ДТП обошлось без пострадавших. Полиция на водителя легковушки составила протокол по статье 124 КУоАП.

Тэги: Житомир, троллейбус, дтп
Комментариев: 8
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:02:31, Сегодня [Материал]
+2

как тупо))
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 12:15:38, Сегодня [Материал]
+1

возможная причина: лысая резина и мокрый асфальта = неудачное торможение
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:27:57, Сегодня [Материал]
0

Идиот. Больше сказать нечего.
Marine
4 Руслана (Marine)   • 12:49:48, Сегодня [Материал]
+1

Такой автомобиль разбить. ))
melan
5 melan (melan)   • 12:53:46, Сегодня [Материал]
0

камикадзе. лучше уж пешком чем на таком хламе ездить.
den2016
6 Деня (den2016)   • 12:55:21, Сегодня [Материал]
+2

-1 хлама на дороге.
Dmitry
7 Dmitry (Dmitry)   • 14:44:24, Сегодня [Материал]
0

Надо пару древних троллейбусов оставить на маршрутах, специально, чтоб об них "копейки" бились. Редкостные видео выкладывать на ютуб. Миллионы подписчиков, слава и все такое...)
briz
8 aleks (briz)   • 15:16:08, Сегодня [Материал]
0

интересно,- подушки сработали..?
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