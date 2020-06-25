Из-за карантина День молодежи в Житомире проведут в онлайн-формате

"В этом году управлению молодежи и спорта пришлось тоже перепрофилироваться немного в другое направление и решить, каким образом сделать День молодежи без молодежи, которая будет здесь и сейчас с нами. Поэтому в этом году день молодежи у нас будет на карантине, он пройдет онлайн. С самого утра до позднего вечера мы будем с вами на YouTube-канале городского совета, в соцсетях на странице Facebook управления молодежи и спорта и Житомирского городского совета, будет транслироваться в течение дня. В 9:00 мы начинаем с йоги, потом переносимся в спортивный зал, где чемпионка мира по MMA Анастасия Светковская покажет приемы по самообороне. Мы расскажем, как начать бегать начинающему, подготовить себя к полумарафону, а потом приготовим завтрак. Поговорим и о серьезных темах, и о карантине в том числе, об образовании, искусстве. Драмтеатр готовит свою небольшую 15-минутную историю, как он живет на карантине, как живут молодые актеры, то есть будем стараться показать различные сферы жизни, но в векторе пандемии и карантина. А вечером мы ждем группы, они нам споют и, возможно, даже презентация нового альбома. Мы сейчас ведем переговоры, что один из житомирских известных певцов представит свой альбом вживую у нас в студии", - говорит Ирина Ковальчук.