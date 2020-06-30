Очередное ослабление карантина: в Житомире открывают поликлиники и спортзалы

Сегодня, 30 июня, на внеочередном заседании исполнительного комитета приняли решение об ослаблении ограничительных мер на территории Житомира и городской ОТГ.
В документе говорится, что с 1 июля возобновят работу:
- поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись к врачам обязательна), а также на период карантина руководителям учреждений здравоохранения рекомендовали обеспечить ограничение контактов с посетителями медицинского персонала в возрасте 65 лет и старше;
- учреждения торгово-развлекательных центров (кроме детских развлекательных зон, площадок и комнат и с ограничением времени работы до 22:00 часов);
- учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, учреждения культуры с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
- гостиницы и хостелы.
С 6 июля установлен график работы Центра предоставления административных услуг городского совета на период карантина с понедельника по пятницу - с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00).
Также разрешено проведение массовых мероприятий
(культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.
Спортивные мероприятия проводятся без зрителей.
Как сообщал "Журнал Житомира
", с 26 июня в Житомире заведениям общественного питания позволили возобновить полноценную работу
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