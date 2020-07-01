На взятке задержан командир взвода одной из воинских частей Житомирского гарнизона

Командира взвода одной из воинских частей Житомирского гарнизона задержали при получении взятки в размере 10 тыс. гривен. Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины.
"За эту сумму неправомерной выгоды подозреваемый обещал сослуживцу подписания обходного листа и акта приема передачи должности, а также предоставление доклада командованию части об отсутствии недостатков относительно состояния имущества соответствующей службы"
, - сообщает ведомство.
Задержание командира взвода состоялось сразу после передаче вышеуказанной суммы.
Согласно ч. 3 ст. 368 УК, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.