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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 1 » 08:51:58

На взятке задержан командир взвода одной из воинских частей Житомирского гарнизона

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На взятке задержан командир взвода одной из воинских частей Житомирского гарнизона

 Командира взвода одной из воинских частей Житомирского гарнизона задержали при получении взятки в размере 10 тыс. гривен. Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины.

"За эту сумму неправомерной выгоды подозреваемый обещал сослуживцу подписания обходного листа и акта приема передачи должности, а также предоставление доклада командованию части об отсутствии недостатков относительно состояния имущества соответствующей службы", - сообщает ведомство.

Задержание командира взвода состоялось сразу после передаче вышеуказанной суммы.

Согласно ч. 3 ст. 368 УК, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Тэги: командир, взятка, воинская часть
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