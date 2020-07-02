ДТП в пригороде Житомира: мужчина выпрыгнул из окна автобуса прямо под грузовик

В Житомирской области под колесами грузовика погиб человек. Известно, что он находился в пассажирском автобусе, внезапно разбил окно и выпрыгнул на дорогу.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 1 июля на 109 км автодороги Киев-Чоп.
"Предварительно установлено, что около 22:30 33-летний житель Винницкой области, пассажир рейсового автобуса, следовавшего в сторону г. Житомира, вдруг разбил стекло в транспортном средстве. Мужчина выбежал на проезжую часть дороги и попал под автомобиль DAF", - сообщает полиция Житомирской области.
От полученных травм мужчина погиб на месте. Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.