Жительница Житомира получила звание «Мама года» от Линии магазинов EVA

«В 2015 году Линия магазинов EVA одной из первых среди компаний заговорила о мамах в общенациональном масштабе, и мы видим, как из года в год тема материнства, его важности и роли в жизни каждой женщины приобретает все большее распространение. Так, в первый год проекта мы получили около 200 историй от украинцев, а в этом году - почти 800, что на треть больше, чем в 2019 году. Мы очень рады видеть все больший положительный отзыв от аудитории конкурса и надеемся, что страна узнает еще много новых имен лучших, нежных и самых талантливых в мире мам», - поделилась директор по маркетингу Линии магазинов EVA Анна Гришина.