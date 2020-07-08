Жительница Житомира получила звание «Мама года» от Линии магазинов EVA

Линия магазинов EVA объявила победительниц национальной премии «Мама года». За шесть лет существования проект нашел десятки тысяч сторонников и собрал почти три тысячи историй счастливого материнства со всей Украины. Победительницей в номинации «Вдохновение» стала Людмила Кучин из Житомира.
Каждая мама - это сокровище. И каждая семья, где есть мама, уже самая богатая на свете. Чтобы напомнить об этом украинцам, а также отыскать, наградить и рассказать о лучших мамах со всей страны, Линия магазинов EVA создала собственную важную награду и уже в шестой раз провела национальную премию «Мама года».
На протяжении февраля - июня, за время пока длился отбор этого года, участники поделились почти 800 трогательными историями о своих мамах, женах и бабушках, которые поразили посетителей сайта и экспертов конкурса. В состав квалифицированного жюри «Мама года-2020» вошли коуч Лилия Белоусова, общественный деятель Ярослава Гресь, психолог Любовь Лориашвили, блогер Елена Мандзюк, певица Наталка Карпа и директор по маркетингу Линии магазинов EVA Анна Гришина. Все они признались, что получили очень много приятных эмоций от чтения заявок и сопереживали каждой героини.
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о Людмиле Кучин, которая основала клуб поддержки для мам. «После рождения сына я как раз прочитала книгу М. Ибука «После 3 уже поздно» и поняла, что знакомые и друзья не так воспитывают своих детей. Мне захотелось донести свое видение до других мам, так пришла идея создать клуб. На первом собрании было 17 женщин, а на дне рождении клуба уже 150. Поняв, как маме важно чувствовать себя красивой, сексуальной и вернуть себе уверенность, лекции, мастер-классы, конкурсы красоты для мам, с помощью которых они преодолевают свои страхи, приобретают новые навыки и кардинально меняют жизнь».
«В 2015 году Линия магазинов EVA одной из первых среди компаний заговорила о мамах в общенациональном масштабе, и мы видим, как из года в год тема материнства, его важности и роли в жизни каждой женщины приобретает все большее распространение. Так, в первый год проекта мы получили около 200 историй от украинцев, а в этом году - почти 800, что на треть больше, чем в 2019 году. Мы очень рады видеть все больший положительный отзыв от аудитории конкурса и надеемся, что страна узнает еще много новых имен лучших, нежных и самых талантливых в мире мам», - поделилась директор по маркетингу Линии магазинов EVA Анна Гришина.
Героини историй-победительниц получат титул премии «Мама года» и многочисленные подарки от партнеров. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и введение карантинных ограничений, награждение пришлось перенести на неопределенный срок. Организаторы проекта следят за ситуацией в стране и сообщат победительницам о следующем этапе проекта.
Справка
Ежегодная премия «Мама года» посвящается заботливым, вдохновляющим, красивым, стильным, успешным, добрым, энергичным и талантливым мамам. Раз в год объявляется конкурс, в котором принимают участие женщины со всей Украины. Победительниц выбирают по результатам оценки экспертов и интернет-голосования. Можно принять участие, рассказав о себе, своей маме, жене или подруге в одной из 8 номинаций: «Вдохновение», «Большое сердце», «Семейный уют», «Спорт», «Успех», «Супербабушка», «Блогер» и «Мой Дом - моя EVA». За все время существования премии с 2015 года участники поделились более 2000 историй материнства и было определено 62 победительницы.