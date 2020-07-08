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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 8 » 17:49:57

Представители завода устраняют неполадки, которые привели к задымлению троллейбуса в Житомире

Сегодня, 17:19:57 588 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Представители завода устраняют неполадки, которые привели к задымлению троллейбуса в Житомире

 В житомирском ТТУ установили причину задымления нового троллейбуса, которое произошло 7 июля на Полевой в Житомире. Сейчас представители завода производителя устраняют неполадки.

Об этом в комментарии сайту Житомир инфо рассказал заместитель мэра Александр Шевчук.
 

"Блок управления, который получает ток, там возникла проблема. Представители завода производителя из Беларуси в курсе и сейчас исправляют ситуацию. Это произошло в одном троллейбусе. С другими проблем нет", - рассказал Александр Шевчук.


Как сообщал "Журнал Житомира", 7 июля в Житомире задымился один из новеньких троллейбусов БКМ. Видео инцидента опубликовали в Facebook.

На происшествие оперативно отреагировали в городском совете.

"Во время тестовой эксплуатации новых троллейбусов КП ЖТТУ, с участием представителей белорусского завода-изготовителя, сработала автоматическая система защиты силового агрегата троллейбуса №002 по маршруту №1-А. В настоящее время специалистами коммунального предприятия и представителями производителя проводится диагностика и устанавливаются причины срабатывания системы защиты", - сообщили в Управлении транспорта и связи Житомирского городского совета.
Тэги: Житомир, пожар, троллейбус, ТТУ, Дым
Комментариев: 1
priatel
1 Андрей (priatel)   • 19:29:48, Сегодня [Материал]
0

Сначала написали,что это не в Житомире,а теперь нашли причину...Молодцы!!!!
https://www.zhitomir.info/news_193273.html
Это чтобы не говорили,что все не правда и никто ничего не говорил.
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