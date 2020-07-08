Представители завода устраняют неполадки, которые привели к задымлению троллейбуса в Житомире

В житомирском ТТУ установили причину задымления нового троллейбуса, которое произошло 7 июля на Полевой в Житомире. Сейчас представители завода производителя устраняют неполадки.
Об этом в комментарии сайту Житомир инфо
рассказал заместитель мэра Александр Шевчук.
"Блок управления, который получает ток, там возникла проблема. Представители завода производителя из Беларуси в курсе и сейчас исправляют ситуацию. Это произошло в одном троллейбусе. С другими проблем нет", - рассказал Александр Шевчук.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 7 июля в Житомире задымился один из новеньких троллейбусов БКМ
. Видео инцидента опубликовали в Facebook.
На происшествие оперативно отреагировали в городском совете.
"Во время тестовой эксплуатации новых троллейбусов КП ЖТТУ, с участием представителей белорусского завода-изготовителя, сработала автоматическая система защиты силового агрегата троллейбуса №002 по маршруту №1-А. В настоящее время специалистами коммунального предприятия и представителями производителя проводится диагностика и устанавливаются причины срабатывания системы защиты"
, - сообщили в Управлении транспорта и связи Житомирского городского совета.
https://www.zhitomir.info/news_193273.html
Это чтобы не говорили,что все не правда и никто ничего не говорил.