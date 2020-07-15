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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 15 » 15:54:16

Жительницу Житомирской области засудили за сепаратистские публикации в соцсети

Вчера, 16:27:08 1122 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жительницу Житомирской области засудили за сепаратистские публикации в соцсети

 В Житомирской области прошел суд над жительницей Коростышева, которая пропагандировала в интернет-сети насильственное изменение государственной власти и разжигала межнациональную рознь.

"Следователи украинской спецслужбы установили, что публичные деструктивные сообщения распространяла жительница Коростышева. Свои призывы она размещала на персональной странице в одной из социальных сетей", - сообщает СБУ.

Аккаунт интернет-пропагандистки заблокирован, противоправные обращения - удалены.
 

Решением Коростышевского районного суда фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

По информации пресс-группы УСБ Украины в Житомирской области, женщину приговорили к трех годам лишения свободы с испытательным сроком один год.
Тэги: СБУ, пропаганда, суд, сепаратизм
Комментариев: 11
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 16:32:47, Вчера [Материал]
0

"пропагандировала в интернет-сети насильственное изменение государственной власти и разжигала межнациональную рознь."

И весь майдан засудите за это же.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 16:35:17, Вчера [Материал]
+2

Майдан нізя-це наше фсьо!!!
predi
3 predi (predi)   • 17:17:07, Вчера [Материал]
-5

Приміряли на себе пупкозбоченці?
Хай вам буде така ж оцінка за українофобію, злочини, і провокації, котрі призначає україцям кацапія.
А тупих рашефюрера ідіотів, котрі з неадекватною тупоголовістю передрукують пупкінські постулати вище чекають не зовсім комфортні умови.
Черга підходить ближче, радуйтесь неадеквати.
Дебіли бл"ть.(с).
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 17:24:05, Вчера [Материал]
+4

Ты первый, кто должен сидеть в тюрьме. Но из-за того, что правовая система в Украине такая же конченная как и ты, ты еще на воле (пока на воле) и строчишь тут свои высеры.
bda
7 ДДД (bda)   • 20:19:16, Вчера [Материал]
+3

"Дебіли бл"ть.(с)" А, чё, вдруг, Лаврова цитируем, долбо...б?
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:45:18, Вчера [Материал]
+4

К майдану призывала?
Artmaker
6 Евгений (Artmaker)   • 19:47:48, Вчера [Материал]
+4

predi, уяви собі, що кожен мінус за твої висери це не мінус, а маленький, тоненький сірничок в твоїй дупі... Уявив?))))))
leon_ztmr
8 Алексей (leon_ztmr)   • 20:36:48, Вчера [Материал]
+4

Если бы он не накручивал плюсы и минусы со всех своих клонов, у него бы в жопе уже была бы спичечная фабрика.
Artmaker
9 Евгений (Artmaker)   • 21:17:50, Вчера [Материал]
+1

Гомельдрев?)))))))
Artmaker
10 Евгений (Artmaker)   • 21:26:44, Вчера [Материал]
+2

С оглядкой на абсолютную неадекВАТНОСТЬ одного из ху...ев (сорри, членов) сообщества ЖЖ предлагаю всем вменяемым участникам данного сообщества поучаствовать в челлендже: На все комменты predi отвечать коротко и ясно: "+ одна спичка в твоём анусе")))
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 22:04:07, Вчера [Материал]
+1

вот тут правильный заголовок
в данном случае именно засудили
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