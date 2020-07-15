Жительницу Житомирской области засудили за сепаратистские публикации в соцсети

В Житомирской области прошел суд над жительницей Коростышева, которая пропагандировала в интернет-сети насильственное изменение государственной власти и разжигала межнациональную рознь.
"Следователи украинской спецслужбы установили, что публичные деструктивные сообщения распространяла жительница Коростышева. Свои призывы она размещала на персональной странице в одной из социальных сетей"
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Аккаунт интернет-пропагандистки заблокирован, противоправные обращения - удалены.
Решением Коростышевского районного суда фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
По информации пресс-группы УСБ Украины в Житомирской области, женщину приговорили к трех годам лишения свободы с испытательным сроком один год.
И весь майдан засудите за это же.
Хай вам буде така ж оцінка за українофобію, злочини, і провокації, котрі призначає україцям кацапія.
А тупих рашефюрера ідіотів, котрі з неадекватною тупоголовістю передрукують пупкінські постулати вище чекають не зовсім комфортні умови.
Черга підходить ближче, радуйтесь неадеквати.
Дебіли бл"ть.(с).
в данном случае именно засудили