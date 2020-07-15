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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Июль » 15 » 19:58:16

ОГА показала, на каком этапе находится реконструкция главной спортарены Житомирщины. ФОТО

Вчера, 19:59:16 765 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ОГА показала, на каком этапе находится реконструкция главной спортарены Житомирщины. ФОТО

 Самый большой стадион Житомирской области продолжают реконструировать. Несмотря на то, что его еще не сдали в эксплуатацию, на восстановленном поле и беговых дорожках, в манеже уже тренируются спортсмены.

Зрители еще не имеют возможности наблюдать за спортивными соревнованиями на стадионе из-за карантина и незавершенных работ.

Сейчас на стадионе выполняют работы по благоустройство северной и южной трибуны. Для завершения этого этапа реконструкции нужно изготовить и установить металлические ворота, осуществить монтаж металлоконструкций лестниц, установить зрительские сиденья, устроить лотки водоотвода и пескоулавливателей.

Напомним, Виталий Бунечко после назначения на должность председателя Житомирской областной государственной администрации продолжил традицию четырех своих предшественников и пообещал достроить стадион "Полесье".























ФОТО: Житомирская ОГА
Тэги: реконструкция, Житомир, ОГА, стадион
Комментариев: 3
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:43:40, Вчера [Материал]
+1

Два питання: Полісся буде там грати наступного сезону? 8-ма доріжка так і веде бігуна в кладовку?
Alex_zxc
2 Aleksandr (Alex_zxc)   • 23:42:40, Вчера [Материал]
0

да то не в кладовку, а на Пит-стоп как в Формуле-1
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 04:05:27, Сегодня [Материал]
0

Стройка века. Быстрее новострой возле стадиона построится, во всех квартирах сделают ремонты, нарожают детей жильцы и отведут их в первый класс, нежели закончится эта мега стройка века. Представляю сколько город будет ждать не менее эпический спорт палац (или как он там называется, тот что будет напротив бассейна).
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