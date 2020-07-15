ОГА показала, на каком этапе находится реконструкция главной спортарены Житомирщины. ФОТО

Самый большой стадион Житомирской области продолжают реконструировать. Несмотря на то, что его еще не сдали в эксплуатацию, на восстановленном поле и беговых дорожках, в манеже уже тренируются спортсмены.
Зрители еще не имеют возможности наблюдать за спортивными соревнованиями на стадионе из-за карантина и незавершенных работ.
Сейчас на стадионе выполняют работы по благоустройство северной и южной трибуны. Для завершения этого этапа реконструкции нужно изготовить и установить металлические ворота, осуществить монтаж металлоконструкций лестниц, установить зрительские сиденья, устроить лотки водоотвода и пескоулавливателей.
Напомним, Виталий Бунечко после назначения на должность председателя Житомирской областной государственной администрации продолжил традицию четырех своих предшественников и пообещал достроить стадион "Полесье".