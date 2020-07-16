В Житомирской области закрывают на ремонт один из мостов: схема объезда

В Новоград-Волынском районе Житомирской области с 20 июля на ремонт закрывают мост. Речь идет об искусственном сооружении в селе Чижовка. Как пояснили «ЖЖ
» в Службе автодорог, мост перекрывают до конца года.
«В связи с начатыми работами по капитальному ремонту моста через реку Случь на пути Р-49 Васьковичи - Шепетовка, км 92 + 351, что в селе Чижовка Новоград-Волынского района, движение по искусственному сооружению с 20 июля и до конца года будет закрыто»
, - информирует САД.
Согласно проектной документации, предусмотрено разобрать и обустроить новое пролетное строение, обустроить комплексное мостовое покрытие и реализовать мероприятия по безопасности движения.
Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам: Т-06-13 Коростень - /М-07/ через Кожуховку, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский и М-06 Киев - Чоп.