В Житомирской области водитель пытался откупиться от полиции: в итоге остался без прав и денег

В Житомирской области судили водителя за попытку "откупиться" от административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает "Журналу Житомира
" прокуратура области, инцидент произошел в мае в этом году, в Малинском районе.
"Житель Малинского района, 1997 года рождения, в ответ на действия патрульного полицейского составить в отношении него административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, предложил неправомерную выгоду на сумму 1500 грн за непривлечение его к административной ответственности", - информирует ведомство.
Суд рассмотрел составленный админпротокол в отношении водителя по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и признал водителя виновным. Он был оштрафован на сумму 10200 грн и лишен права управления автомобилем сроком на один год.
Кроме того, за попытку дать взятку мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 369 УК Украины и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8500 грн.