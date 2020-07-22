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В Житомирской области водитель пытался откупиться от полиции: в итоге остался без прав и денег

Сегодня, 09:13:22 1161 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области водитель пытался откупиться от полиции: в итоге остался без прав и денег

 В Житомирской области судили водителя за попытку "откупиться" от административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает "Журналу Житомира" прокуратура области, инцидент произошел в мае в этом году, в Малинском районе.
 

"Житель Малинского района, 1997 года рождения, в ответ на действия патрульного полицейского составить в отношении него административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, предложил неправомерную выгоду на сумму 1500 грн за непривлечение его к административной ответственности", - информирует ведомство.


Суд рассмотрел составленный админпротокол в отношении водителя по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и признал водителя виновным. Он был оштрафован на сумму 10200 грн и лишен права управления автомобилем сроком на один год.

Кроме того, за попытку дать взятку мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 369 УК Украины и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8500 грн.
Тэги: штраф, суд, взятка
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 12:46:54, Сегодня [Материал]
0

а когда будут судить депутатишку который насмерть сбил женщину возле Тетеревки, или ему удалось откупится???
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