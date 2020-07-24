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В Житомире водитель совершил ДТП и скрылся: автомобиль разыскали на окраине города

Сегодня, 16:21:26 664 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире водитель совершил ДТП и скрылся: автомобиль разыскали на окраине города

 23 июля в Житомире на улице Покровской столкнулись два автомобиля. Один из участников ДТП покинул место происшествия. Разыскивали беглеца инспекторы роты ТОР.

Как сообщили "Журналу Житомира" в патрульной полиция, авария произошла около 16 часов, а с места ДТП скрылся водитель на автомобиле Ford.
 

"С помощью базы данных Национальной полиции, ТОРовцы установили место проживания владельца транспортного средства, который мог быть причастным к ДТП", – говорят в полиции.


Когда инспекторы роты ТОР прибыли к месту жительства владельца автомобиля, мужчина подтвердил, что он был за рулем авто и совершил ДТП. Также он рассказал, что автомобиль спрятал у знакомого.



Автомобиль Ford с соответствующими повреждениями и отсутствующим зеркалом заднего вида инспекторы роты ТОР обнаружили в гараже, в Гомельском переулке.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за оставление места ДТП. При оставлении места ДТП при определенных обстоятельствах может наступить и уголовная ответственность. Такой результат может иметь место при ДТП с пострадавшими. Кроме ответственности согласно ст. 286 Уголовного кодекса, водитель, оставивший место ДТП, может быть привлечен к уголовной ответственности за оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.
Тэги: Житомир, дтп
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