В Житомире водитель совершил ДТП и скрылся: автомобиль разыскали на окраине города

23 июля в Житомире на улице Покровской столкнулись два автомобиля. Один из участников ДТП покинул место происшествия. Разыскивали беглеца инспекторы роты ТОР.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в патрульной полиция, авария произошла около 16 часов, а с места ДТП скрылся водитель на автомобиле Ford.
"С помощью базы данных Национальной полиции, ТОРовцы установили место проживания владельца транспортного средства, который мог быть причастным к ДТП", – говорят в полиции.
Когда инспекторы роты ТОР прибыли к месту жительства владельца автомобиля, мужчина подтвердил, что он был за рулем авто и совершил ДТП. Также он рассказал, что автомобиль спрятал у знакомого.
Автомобиль Ford с соответствующими повреждениями и отсутствующим зеркалом заднего вида инспекторы роты ТОР обнаружили в гараже, в Гомельском переулке.
Кодекс об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за оставление места ДТП. При оставлении места ДТП при определенных обстоятельствах может наступить и уголовная ответственность. Такой результат может иметь место при ДТП с пострадавшими. Кроме ответственности согласно ст. 286 Уголовного кодекса, водитель, оставивший место ДТП, может быть привлечен к уголовной ответственности за оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.