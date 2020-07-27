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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 27 » 12:56:01

В Житомирской области «Москвич» съехал с дороги в реку и утонул вместе с водителем

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В Житомирской области «Москвич» съехал с дороги в реку и утонул вместе с водителем

 В Житомирской области в результате ДТП автомобиль съехал с дороги в реку и утонул вместе с 49-летним водителем. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Ушица Коростенского района.

По информации ГСЧС, сообщение об аварии поступило в воскресенье, 26 июля.

На месте происшествия спасатели обнаружили транспортное средство на расстоянии около 15 метров от берега, машина была полностью погружена под воду.

Один из спасателей подплыл к легковому автомобилю и прикрепил трос к его багажнику. С помощью пожарного автомобиля легковушку вытащили на берег. 

В салоне машины оказался погибший водитель - 49-летний местный житель. Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливает полиция.

Тэги: дтп, Житомирская область
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