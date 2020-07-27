В Житомирской области «Москвич» съехал с дороги в реку и утонул вместе с водителем

В Житомирской области в результате ДТП автомобиль съехал с дороги в реку и утонул вместе с 49-летним водителем. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Ушица Коростенского района.
По информации ГСЧС
, сообщение об аварии поступило в воскресенье, 26 июля.
На месте происшествия спасатели обнаружили транспортное средство на расстоянии около 15 метров от берега, машина была полностью погружена под воду.
Один из спасателей подплыл к легковому автомобилю и прикрепил трос к его багажнику. С помощью пожарного автомобиля легковушку вытащили на берег.
В салоне машины оказался погибший водитель - 49-летний местный житель. Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливает полиция.