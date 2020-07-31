В Житомирской области иномарка с детьми влетела под фуру. ФОТО

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в котором находились дети.
Автомобили столкнулись вечером 30 июля вблизи остановки "Ковбыш", передает "Обозреватель
".
Иномарка врезалась сзади в фуру, от удара смяло переднюю часть авто. На место прибыли несколько автомобилей скорой помощи.
На обочине сидели двое детей, которые, судя по всему, находились в иномарке. С ними работали медики. Получили ли они, какие-то травмы, неизвестно.
Также пока нет информации и о других пострадавших.
ФОТО: Обозреватель