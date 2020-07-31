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В Житомирской области иномарка с детьми влетела под фуру. ФОТО

Сегодня, 09:02:24 1099 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области иномарка с детьми влетела под фуру. ФОТО

 На трассе Киев-Чоп в Житомирской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в котором находились дети.

Автомобили столкнулись вечером 30 июля вблизи остановки "Ковбыш", передает "Обозреватель".

Иномарка врезалась сзади в фуру, от удара смяло переднюю часть авто. На место прибыли несколько автомобилей скорой помощи.

На обочине сидели двое детей, которые, судя по всему, находились в иномарке. С ними работали медики. Получили ли они, какие-то травмы, неизвестно.

Также пока нет информации и о других пострадавших.





 

ФОТО: Обозреватель
Тэги: Киев-Чоп, дтп
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